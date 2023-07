Youna sorprendido tras ampay de Samahara Lobatón: “Hace un mes estuvo conmigo y ahora está haciendo su vida”

Youna se pronuncia tras ampay de Samahara Lobatón. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. El barbero Youna dio una entrevista para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre ‘Amor y Fuego’, este 18 de julio, para dar sus primeras declaraciones sobre las imágenes en las que aparece su expareja Samahara Lobatón junto al amigo de Jefferson Farfán. El joven se mostró sorprendido tras dicho ampay y dejó entrever sentirse decepcionado.

Como se recuerda, el programa de Willax difundió comprometedoras escenas que confirmarían una presunta relación sentimental entre la hija de Melissa Klug y Bryan Torres, el amigo de Jefferson Farfán. Ante ello, Youna se enlazó desde Estados Unidos y no dudó en opinar sobre los encuentros de su expareja, pese a que un mes estuvo con él.

“Yo no tengo por qué tener una conversación con Samahara, si ustedes están viendo que ella tiene una relación o está saliendo con alguien... Mi relación con ella no puede ser buena porque hace un mes estuvo conmigo y ahora está haciendo su vida”, reveló el joven padre de familia en entrevista para el programa de ‘Peluchín y Gigi’.

Youna se pronuncia tras ampay de Samahara Lobatón. (Composición: Infobae)

Sin embargo, a pesar de todo, Jonathan Horna Feijoo afirma que mantiene por el momento una buena relación con su expareja por el bienestar de la pequeña que tienen en común y que le desea lo mejor en esta nueva etapa, pues ya no tendría nada que ver con él. “Solamente desearle lo mejor. Si ella desea rehacer su vida y está segura de la persona con la que está, entonces que sea feliz”, aseveró.

Jonathan asegura que con estas imágenes si había una posibilidad de regresar, eso queda descartado. “No creo, porque yo antes he tenido problemas con ella y nunca hubo una persona de por medio o un ampay como lo hay ahora. Eso es público, entonces mi relación con Samahara terminó para siempre”, agregó el barbero, quien a su vez se muestra preocupado que la modelo le presente a una supuesta nueva pareja. Ese escenario es difícil para Youna afirma.

“Obviamente que todo esto es muy chocante, porque es muy pronto para mí aceptar que ella tiene otra pareja. Va a mi casa, conoce a mi hija, es chocante, no voy a decir que no (...) ¿Cómo puedo querer a alguien a que tiene pareja? No puedo estar enamorado de una persona que ya tiene pareja”, sentenció.

Samahara Lobatón estaría en salidas románticas con Bryan Torres.

¿Cómo fue el ampay de Samahara Lobatón con Bryan?

Vale recalcar que, en el informe presentado por ‘Amor y Fuego’ se señaló que Bryan, amigo de Jefferson Farfán, se dejó ver cerca al departamento de Samahara los días 12 y 13 julio. Lo que, llevó a los conductores que dedujeran que la salida entre ambos es de hace varios días. Al parecer, todo habría estado calculado, pues el nuevo saliente de la modelo estacionó su auto a unas cuadras de la casa de su para no levantar sospechas.

Tras esperar varias horas, Samahara Lobatón llegó hasta el domicilio de Bryan Torres, el amigo del exfutbolista Jefferson Farfán, en la madrugada del pasado viernes 14 de julio. El lugar se encontraba ubicada en el distrito de Chorrillos. Hasta ahí llegó la exchica reality y donde las cámaras de ‘Amor y fuego’ los captaron juntos.

El programa de Gigi Mitre y Rodrigo González lograron grabar el preciso instante en que la hija de Melissa Klug abandonó la casa de su nuevo romance. Además, el sábado 15 de julio, el automóvil del joven aparece una vez más estacionado frente a la residencia de Lobatón, sugiriendo un posible reencuentro de la pareja.