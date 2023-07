El iPod shuffle aún vive y esta es la manera de guardar canciones desde Mac

iPod shuffle de Apple. (macrumors)

Una nueva actualización del sistema operativo macOS 13 (versión 13.5) resolverá un problema de sincronización entre el iPod shuffle y los computadores Mac de Apple que permitirá el acceso a más música en el reproductor MP3 aún cuando fue descontinuado hace seis años, en el 2017.

Si bien esta versión del reproductor de música de Apple ya dejó de fabricarse y su última versión lanzada al mercado fue en el año 2015, los usuarios que preferían esta froma de transportar sus canciones aún podían acceder a sus funciones completas pues no depende de una conexión a internet y o un sistema operativo (no se actualiza).

Pese a ello, en los últimos años era común encontrar un fallo en el proceso de sincronización en foros de Apple: un iPod shuffle no podía ser vinculado a un computador de la compañía pues era incompatible con las versiones más recientes del sistema macOS y, por lo tanto, no se podía extraer más música del dispositivo para reemplazar los archivos de audio de las canciones que ya no estaban de moda o que ya no son del agrado del usuarios.

Sin embargo, una nota de desarrolladores en la página web “developer.apple.com” sobre la última actualización que tendría el sistema macOS Ventura asegura que “se solucionó un problema en el que el iPod shuffle de tercera y cuarta generación no podían sincronizarse debido a un error desconocido”.

La sincronización del iPod shuffle será restaurada con la próxima actualización de macOS 13.5. (YouTube)

Por lo tanto, una vez que la versión 13.5 de macOS sea lanzada públicamente a nivel global para todos los usuarios de computadores Mac que también poseen un iPod shuffle de esas características, la funcionalidad de su dispositivo MP3 será restaurada por completo y podrán volver a transportar sus canciones en un dispositivo aparte de sus celulares y tabletas.

Aún cuando se trate de un dispositivo descontinuado, el iPod shuffle no es obsoleto. Por ejemplo, si un usuario en el año 2023 quisiera seguir escuchando música en este producto, podría seguir haciéndolo con la única condición de que sea de primera, segunda o quinta generación (la tercera y cuarta generación mantendrán el inconveniente de su sincronización hasta que se lance macOS 13.5).

Según las estimaciones basadas en canciones de máximo cuatro minutos de duración y un peso aproximado de 128 kilobits por segundo (kbps), estos dispositivos podrían almacenar aproximadamente entre 60 y 110 canciones (1gigabyte), mientras que el iPod de tercera generación posee una capacidad máxima de 4 gigabytes y puede llegar a guardar hasta 250 canciones.

Una vez solucionado este inconveniente y que el iPod shuffle vuelva a estar completamente activo, se espera que la próxima gran actualización (de macOS 13.5 a macOS 14 Sonoma) mantenga la resolución de este inconveniente para no perder la operatividad del reproductor de música.

macOS 14

Se estima que la llegada del nuevo sistema operativo macOS Sonoma se produzca durante el mes de septiembre, cuando Apple anuncie oficialmente el lanzamiento al mercado de sus dispositivos de próxima generación como el iPhone 15, nuevas Macbook Air, computadores Mac y probablemente las nuevas gafas de realidad mixta Vision Pro.

En general, las nuevas funciones de macOS Sonoma incluirían el acceso a widgets desde el escritorio del computador, sincronización con aquellos que se encuentran activos, texto predictivo, acceso a aplicaciones de sitios web personalizadas, nuevos fondos de pantalla, etc.