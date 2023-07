Elon Musk pide mejorar Twitter luego del lanzamiento de Threads

Mejores funciones y lanzamientos más rápidos son las exigencias de Elon Musk a los empleados de Twitter para compertir contra Threads. (REUTERS/Dado Ruvic)

Luego de que Threads, la nueva red social de Meta, alcanzara superar la marca de 100 millones de usuarios en menos de una semana, Elon Musk decidió responder a lo que él denominó como una “copia de Twitter” con nuevas exigencias para su plataforma: más funciones y más rápido.

Según Zoë Schiffer, periodista de un medio estadounidense llamado Platformer, el dueño de Twitter envió un correo electrónico a su equipo de trabajadores en el que indicó que la aplicación necesita presentar “mejores funciones y más rápido que nunca”.

Aunque no mencionó a Threads en el texto, el escenario para Twitter en la actualidad hace suponer que buscará hacerle competencia a la nueva red social con mejoras que motiven a los usuarios a no migrar a la plataforma de Meta o, en todo caso, que su preferencia no los lleve a dejar Twitter de forma progresiva.

Aunque no se conoce cuáles podrían ser las modificaciones que se producirían en Twitter luego de la indicación de Musk, es probable que estas sean principalmente de pago como lo viene siendo desde la llegada del millonario a la compañía: las nuevas características corresponderán a Twitter Blue o en su defecto se harán “premium” algunas funciones gratuitas (límite de tweets, acceso a tweetdeck, verificación en dos pasos, etc.).

Mejores funciones y lanzamientos más rápidos son las exigencias de Elon Musk a los empleados de Twitter para compertir contra Threads. (REUTERS/Dado Ruvic)

Aunque desde su llegada a Twitter, Musk indicó que su objetivo era que la aplicación empiece a generar más ganancias para que la compañía supere el mal momento económico que se encentraba, el paso de funciones gratuitas a suscripción hicieron que cada vez más usuarios elijan dejar la plataforma para buscar sustitutos incluso desde antes de la llegada de Threads.

Por su parte, la actual CEO de Twitter, Linda Yaccarino, que llegó en junio a la empresa para reemplazar a Musk en ese cargo, indicó en su cuenta oficial (sin mencionar a Threads) que la red social tuvo su dia con mayor uso desde febrero a nivel global. “Solo hay UN Twitter”, indicó en referencia a que Threads también es llamado “el Twitter de Meta”.

Elon Musk demandaría a Meta

Aún cuando la respuesta de Musk implique mejorar Twitter, el dueño de la red social habría acusado a Meta de copiarla y de contratar a ex empleados (que habrían sido despedidos luego de la llegada del millonario) para que estos trabajen en Threads.

El abogado defensor de Twitter, Alex Spiro, aseguró que esta sería una grave violación de las leyes estadounidenses.

Abogado de Twitter acusó a Threads de ser una copia de la red social. (REUTERS/Dado Ruvic)

Por su parte, el director de Instagram y también de Threads, Adam Mosseri indicó que la nueva red social no pretende ser un reemplazo pues considera que la comunidad en la otra plataforma es muy negativa y tiene comportamientos poco agradables.

Según Mosseri, Threads no es un lugar para algunos temas. “Hay comunidades increíbles como deportes, música, moda, belleza o entretenimiento para crear una plataforma vibrante sin necesidad de involucrarse en política o noticias”.

Por el momento los usuarios de Threads ya han hecho pedidos para la siguiente actualización de la plataforma y Mosseri indicó que el equipo desarrollador ya se encuentra trabajando en una función para editar publicaciones, además de dividir la pantalla de inicio en dos pestañas: recomendaciones y seguidos, para que los mensajes tengan un orden cronológico y sea más fácil encontrar a amigos y descubrir a creadores.