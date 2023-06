Por qué Intel cambió el nombre de sus procesadores a Meteor Lake

La compañía reorganizó sus procesadores para que sea más fácil identificarlos. (Unsplash)

Intel hizo oficial el cambio de nomenclatura de su línea de procesadores en un movimiento que va mucho más allá del marketing y está enfocado en organizar sus chips tras la llegada de una nueva línea llamada Meteor Lake, que se enfoca en la mejora del consumo energético e integra inteligencia artificial.

“Para alinearnos mejor con nuestras estrategias de producto, estamos introduciendo una estructura de marca que ayudará a los compradores de PC a distinguir mejor nuestra más reciente tecnología y nuestros principales productos”, aseguró Caitlin Anderson, vicepresidenta y directora general de la compañía.

De esta forma desaparecerá el nombre Core i, como i3, i5, i7 o i9, para llamarse Core Ultra y diferenciar su catálogo de productos de una mejor manera de cara a los usuarios y a los socios a los que llevará estos dispositivos.

Los nuevos nombres de los chips de Intel

Con la llegada de la línea Meteor Lake, que se lanzará en el segundo semestre de 2023, ahora los chips de la compañía se dividirán en tres tipos según su capacidad de rendimiento. Así serán sus nombres:

- Intel: los procesadores de gama de entrada que anteriormente se ofrecían como Pentium y Celeron, pero que ya fueron discontinuados.

- Intel Core: son los chips de línea media y los de consumo masivo, que ahora se denominarán como Core 3, 5 o 7.

- Intel Core Ultra: la parte más potente y de nueva generación del catálogo. Estos chips se llamarán Core Ultra 5, 7 o 9.

Esta última parte del cambio de los nombres es la más significativa, porque es donde se incluye la línea Meteor Lake, que es la primera de la empresa en adoptar el proceso de 4 nanómetros, lo que quiere decir que son los chips más pequeños que ha tenido la compañía.

Además de esto, los procesadores incluirán un motor dedicado para la inteligencia artificial, llamado Intel AI Boost, una mejor optimización de consumo energético y rendimiento gráfico.

Por ahora la compañía no ha dado más detalles sobre las demás novedades que traerán estos chips, pero sí confirmaron que ya no se usarán los anuncios generacionales, por lo que la nueva línea no se conocerá como la 14ª generación.

Esa será la tendencia con la que continuarán, quedando la 13ª como la última de la compañía, y habrá que esperar cómo diferencia Intel sus avances.

Cuál es el límite de temperatura de un procesador

Cada marca tiene sus configuraciones y preferencias para manejar este apartado, además que las referencias internas también cuentan con diferencias, por lo que en caso de encontrar una anomalía, la mejor opción es llevar el equipo donde un especialista.

Sin embargo, las mediciones de ambas empresas oscilan en medidas promedio muy similares. Por ejemplo, AMD pone el límite a sus chips en 105 centígrados.

Por su parte, Intel diseñó su sistema. La primera medición se llama Tjunction o Tj max, que es la temperatura máxima de la unión térmica que un procesador admite antes de que los sistemas de control térmico actúen para volver a controlar el calor; su límite es de 100 grados centígrados. La segunda se llama Tcase que es la temperatura máxima que debería alcanzar la carcasa de la CPU cuando se utiliza con un disipador adecuado y su punto máximo es de 72 grados centígrados.