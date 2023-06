Hosman Yaith Martínez, un precandidato en Colombia que usa bases de datos para hacer campaña, un método prohibido

El candidato a la gobernación de Boyacá estaría contactando directamente a los colombianos por medio de mensajes de texto.

Los mensajes de texto son usados por las compañías para promover sus productos o ponerse en contacto con los usuarios de una manera más directa y personal. En Infobae hemos conocido el caso de un precandidato a la gobernación de Boyacá, en Colombia, que está utilizando este medio para promover su campaña política.

A través de SMS, Hosman Yaith Martínez, está contactando a los colombianos para invitarlos a promocionar su candidatura, a pesar de que esto no está permitido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de regular el tratamiento de datos en el país.

Esto abre las puertas a una serie de preguntas, ya que lo que está en medio son los datos personales de los colombianos y el cumplimiento de la ley para garantizar que esto no suceda.

SMS para campaña política

Este caso inicia con un mensaje de texto al que Infobae tuvo acceso. Este SMS llegó a un número privado y se invitaba a la persona a promover la campaña política de Hosman Yaith Martínez, exconcejal de Bogotá y que ahora está buscando un lugar como candidato a la gobernación de Boyacá.

“Familia, soy candidato a la gobernación de Boyacá. Ayúdame por favor a contactándome con tus familiares que viven allí”, es el contenido del mensaje, que es acompañado de un número de WhatsApp y el nombre del candidato.

Al escribir al número que aparece allí se nos lleva a un chat directamente con Martínez. Este fue el medio por el que lo pudimos contactar y por dónde él nos dijo que no quería hablar ante los medios, sino que prefería mantener los canales de comunicación que está usando actualmente.

“En este momento no quisiera salir en medios de comunicación, sino estrictamente como lo estoy promoviendo (mi candidatura) por ahora. Cuando ya formalicemos la inscripción de nuestra campaña con el partido político, entonces ahí podré generar estos espacios para que conversemos de todo un poco”, aseguró el candidato.

Al insistirle sobre la gravedad de lo que estaba sucediendo con los mensajes de texto y querer validar que fuera él quien estuviera detrás de esta estrategia de campaña y que no se tratara de un fraude, no recibimos más respuesta.

Si bien el número desde donde se envía el SMS no es el mismo de Martínez, en el contenido se está promoviendo un teléfono de contacto con él, utilizando que el mismo discurso que ha implantado en sus redes sociales, refiriéndose a los usuarios como ‘familia’, algo repite en sus videos en Twitter e Instagram y como inicia el mensaje de bienvenida en el chat en WhatsApp.

Que la campaña de Martínez tenga acceso un grupo de números de teléfono no implica un acto ilegal en sí, porque en el mercado se pueden conseguir bases de datos legales y segmentarlas por ciudad, edad y demás. Pero esto no se pudo aclarar por qué no hubo más respuesta por parte del candidato.

De dónde vienen los mensajes

Esta es una de las dudas más importantes en este caso. Debajo del mensaje se nombra a Colombia Móvil S.A., que es a la compañía a la que pertenece Tigo, operador de telefonía, quienes aseguraron que ellos no participan en campañas políticas y que los SMS que envían están destinados para productos internos.

“Tigo no ofrece servicios financieros ni participa en campañas electorales. Nuestros canales de atención al cliente se encuentran activos para resolver las dudas de los usuarios al respecto y validar la veracidad de la información que circula”, fue la respuesta de la compañía a Infobae.

Además, el hecho que aparezca ‘Colombia Móvil S.A.’ en la parte de abajo no indica que ellos hayan enviado el mensaje, sino que se hizo desde un número que tiene los servicios de ese operador.

Dentro de las políticas de protección de datos de Tigo se menciona que la compañía puede transferir los datos de sus clientes a terceros proveedores y otras entidades afiliadas en casos puntuales como adquisiciones, venta de activos de la compañía, transición del servicio a otro proveedor y si existe una orden escrita de una autoridad judicial.

Por lo que, dentro del marco del reglamento, Martínez no tendría acceso a los números de teléfono desde alguna base de datos de la compañía de telecomunicaciones.

Una forma de campaña no permitida

Aunque las leyes en Colombia sobre la protección de datos tienen más de 10 años y expertos, como Andrés Mendoza, director regional para Latam de ManageEngine, mencionan que hay dudas sobre “cómo se comparte la información, quién la tiene, dónde se resguarda y qué hacen las organizaciones con ella”. La SIC es clara en que no se pueden usar los mensajes de texto para hacer campaña política.

En una circular publicada en 2022, la entidad dejó claro que el tratamiento de datos solo se puede realizar con autorización de los ciudadanos y nadie podrá utilizar una base de datos de otra entidad para hacerlo.

Esto quiere decir que para que Hosman Yaith Martínez pueda enviar mensajes de texto promoviendo su candidatura necesita de la autorización expresa de los usuarios y aunque tenga acceso a una base de datos legal, no puede hacerlo si no cuenta con esa documentación e informarlos sobre por qué tiene su información.