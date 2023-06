Día del padre: recomendaciones para no ser estafados con los regalos por internet

En fechas especiales, los ciberdelincuentes aprovechan para captar la atención de los usuarios. (Freepik)

Actualmente, es mucho más sencillo realizar una compra online para un regalo porque evita gastar tiempo, dinero en los recorridos y la impaciencia ante el tráfico. Por eso para el Día del padre es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones y no tener problemas de seguridad.

Aunque comprar en línea es una experiencia segura, en la mayoría de casos, existen amenazas que se elevan en fechas especiales.

Desde INSSIDE, empresa de ciberseguridad, comparten 10 precauciones para esta jornada y no sufrir ningún tipo de ataque o filtración de datos al momento de comprar un regalo por internet.

Elegir sitios web confiables

Es fundamental usar una página web que “tengan una buena reputación” y “evitar enlaces sospechosos o desconocidos” para realizar compras. Siempre será mejor ingresar directamente al sitio o la aplicación manualmente y no a través de un enlace externo de un correo electrónico o de redes sociales.

Verificar la seguridad de la página

Antes de realizar cualquier transacción o dar datos personales, se debe verificar la veracidad del sitio. Para hacerlo hay que mirar si al lado de la barra de navegación (donde está la dirección de la página) aparece el ícono de un candado. Además, la dirección web debe empezar por “https://”, en caso de no tener la ‘s’ será mejor evitar cualquier compra.

Utilizar métodos de pago seguros

Las tarjetas de crédito, plataformas de pago reconocidas y billeteras confiables siempre son una modalidad segura. Se deben evitar las transferencias bancarias directas o servicios no comprobados. En caso de no estar seguro de este proceso, se puede optar por el pago contra entrega para garantizar que solo hasta tener el producto en la mano se hará el desembolso.

Mantener los dispositivos seguros

Algunas veces las fugas de datos se dan porque el celular o el computador no tienen las últimas versiones de seguridad o no cuentan con un software de antivirus confiable. También es importante usar contraseñas seguras, no conectarse a redes Wifi públicas y si es posible implementar una VPN.

Desconfiar de ofertas irresistibles

En fechas especiales, como el Día del padre, las ofertas increíbles suelen aparecer, ya sea a través de descuentos grandes o concursos que parecen fáciles de ganar. Muchas veces estas estafas llegan por medio de correo electrónico o mensaje de texto y no están directamente en los comercios de confianza.

Estar atento a correos electrónicos y mensajes sospechosos

Estos son los medios más empleados para engañar a las personas. A través de ellos se envían archivos y enlaces maliciosos, que pueden invitar a entregar datos en una web falsa o descargar virus en el dispositivo.

Mantener registros de las transacciones

Las facturas en línea funcionan igual que las físicas. En caso de algún problema con la transacción o la entrega del producto, este documento será el respaldo para presentar un requerimiento de devolución o realizar una denuncia.

No revelar datos innecesarios

Una compra en línea no debería pedir datos más allá de los necesarios para la transacción y la entrega. Aunque muchos de estos procesos sean seguros, siempre hay que desconfiar y estar atento para no revelar información personal que nos comprometa.

Leer términos y condiciones

Aunque estos documentos son extensos, es fundamental tener esa información porque quizás al aceptarlos se esté dando acceso a condiciones que nos afectan, como que los datos se compartan con terceros o no exista la posibilidad de una devolución.

Cero confianza

Así como en las compras físicas hay que asegurarse de la calidad de los artículos, del vendedor, el servicio posventa y los medios de pago, lo mismo sucede con las transacciones en línea, porque los ataques pueden darse en diferentes puntos y como usuarios debemos ser responsables de nuestra información.