Cómo configurar pagos automáticos con Apple Cash en iOS 17

Apple Cash permite gestionar pagos recurrentes desde el celular. (Apple)

A falta de pocos meses para el lanzamiento oficial del nuevo sistema operativo iOS 17 de Apple (durante el mes de septiembre), la compañía presentó durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC23) algunas de las características nuevas que tendrá este software. Entre las mejoras se anunció que sería posible configurar pagos recurrentes con el celular.

Apple Cash se encargará de realizar los pagos que se facturen constantemente en intervalos semanales, bisemanales, mensuales, entre otros , de modo que los usuarios no tengan que preocuparse en recordar cuándo tiene que hacer cada transacción en las fechas correspondientes.

Factura de servicios, suscripciones, entre otros cobros puede configurarse desde la misma aplicación y para esto los usuarios tendrán que realizar los siguientes pasos, que deberán repetirse cada vez que quieran asignar una nueva transacción de este tipo:

- Para iniciar el proceso, se debe ingresar a la aplicación Apple Wallet y tocar la tarjeta Apple Cash.

- Una vez dentro de los detalles de la tarjeta, se tiene que pulsar el botón Menú que tiene forma de tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla.

Pagos recurrentes en Apple Cash. (Apple Insider)

- Entre las opciones, se debe hacer clic sobre “Pagos recurrentes” y luego en la opción “Nuevo pago”.

- Si se trata de un depósito o transferencia a una persona en particular, se puede elegir a una entre los contactos como destinatario y luego indicar el monto de la transacción. Pulsar el botón “Siguiente”.

- Los usuarios también tendrá que ingresar cuándo se puede empezar a realizar estos pagos y qué tan frecuentes serán las repeticiones. Aunque se puede iniciar a pagar desde ese momento, también puede indicarse qué día se hará la primera transferencia.

El sistema de la aplicación mostrará un mensaje que se actualizará constantemente con la indicación de cuándo se realizará el primer pago, además de qué día y a qué hora se registrarán los siguientes.

En la parte inferior de la pantalla, los usuarios también tendrán un espacio para introducir un mensaje que podrá ser visto por los usuarios que reciban el pago siempre y cuando tengan la versión más reciente del sistema operativo iOS.

Apple Pay Later

Una característica que ya se encuentra activa para iPhone y iPad que también se ocupa de la gestión del dinero de los usuarios es Apple Pay Later, que consiste en el pago de compras con la billetera electrónica de Apple y “pagar después” en cuotas.

Función de Pagar Después con Apple Pay. (9to5Mac)

Con este método, los usuarios podrán dividir el gasto generado en pequeños cargos que se pueden asignar en semanas o meses siguientes para evitar que estos generen un impacto significativo en los fondos del usuario a corto plazo.

Una ventaja adicional de este sistema es que los usuarios no tendrán que preocuparse por los intereses generados al dividir sus gastos en cuotas pues con Apple Pay Later no se genera ninguno y tampoco se producen comisiones por el uso de este servicio.

Además, esta función también habilita el acceso a préstamos entre los 50 dólares hasta 1.000 dólares que se podrán pagar a través de cuatro pagos en el transcurso de seis semanas. Para realizar los pagos de esta función, los usuarios podrán verlos en Apple Wallet y recibir las notificaciones de cuándo vence el plazo del pago para evitar retrasos.