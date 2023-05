Por qué Apple niega la entrada de una aplicación a su App Store

Apple afirma haber negado el acceso de más de 1,679,649 aplicaciones a su tienda virtual. La mayoría de ellas por problemas de rendimiento. (Apple)

Al igual que otras tiendas de aplicaciones como Google Play Store, App Store tiene reglas establecidas y estándares mínimos que una plataforma debe cumplir para ser admitida y empezar a ser descargada en dispositivos de Apple.

En un documento llamado “Informe de transparencia de la App Store de 2022″, que fue difundido por Apple, la compañía indicó cuáles fueron los motivos por los que llegaron a rechazar hasta 1,679,694 aplicaciones de las más de seis millones que fueron presentadas entre enero y diciembre de ese año alrededor del mundo.

Según el informe, el motivo más común para el rechazo fue el rendimiento de estas aplicaciones (1,018,415), seguida por temas legales (441,972), de diseño (212,464), tipo de negocios (152,391), seguridad (92,598), entre otros (79,736).

Aunque luego de algunas correcciones, solo 253,466 de estas aplicaciones lograron alcanzar los estándares mínimos que solicita App Store, Apple indicó que esto se debe a que “estamos comprometidos a crear grandes experiencias tanto para usuarios como para desarrolladores y revisamos cada solicitud para mantener los estándares más altos de privacidad, seguridad y contenido”.

En su informe de transparencia, Apple indica que en el año 2022 revisó más de seis millones de solicitudes de aplicaciones para tener presencia en App Store.

Es por esto que no solo se han rechazado o admitido nuevas aplicaciones en la tienda virtual, sino que además algunas han sido removidas (186,195) por diferentes motivos que no fueron detallados, pero sí se indicó que la mayoría (38,883) eran juegos, seguidas por otras categorías de contenido como utilitarios (20,045), negocios (16,997), educación (16,509) y estilo de vida (15,171) como parte del top cinco.

Otros motivos de rechazo o eliminación de la aplicación en App Store

Una explicación que puede ser común es que, con el paso del tiempo, los dispositivos e incluso el sistema operativo de Apple puede ya no ser compatible con las funciones de la plataforma, por lo que esta se vuelve incompatible y necesita ser retirada para solucionar estos problemas que, en muchos casos, no son menores.

En el caso de aquellas que se presentan con funcionalidades diferentes, pero que, en realidad, son aplicaciones clonadas, Apple no permite siquiera su acceso a la tienda al no considerarlo como contenido original o de valor. Lo mismo ocurre cuando se trata de detalles como descripciones incompletas, no adecuadas o malintencionadas que tienen el objetivo de motivar descargas.

Detalles como las capturas de pantalla que se utilizan para promocionar el contenido o las funciones de una aplicación también pueden generar inconvenientes al momento de las publicación. Para ingresar en App Store estas deben ser generadas desde un dispositivo de Apple y no mencionar o sugerir su presencia en otras tiendas virtuales.

Según Apple, solo en el año 2022 se logró evitar un gasto aproximado de 2,090,195,480 dólares a favor de los usuarios. (REUTERS/Mike Segar)

Incluso problemas como los mecanismos de pago que se ofrecen para realizar compras dentro de la aplicación pueden ser un motivo señalado por Apple para no permitir que una de ellas sea admitida o incluso sea removida de la tienda virtual.

Esto no solo implica que se producen inconvenientes en los cobros o en suscripciones a servicios, sino que es posible que algunas aplicaciones dirijan a los usuarios a realizar pagos fraudulento. Según Apple, solo en el año 2022 se logró evitar un gasto aproximado de 2,090,195,480 dólares a favor de los usuarios.

Apple también tuvo que remover de App Store algunas aplicaciones debido a demandas de gobiernos, aunque este es el caso menos común de todos como lo es en China (1,435), India (14), Pakistán (10), Rusia (7), Turquía (2), que son los países en los cuales se ha presentado la mayoría de estos casos.