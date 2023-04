Este Mac con la firma de Steve Jobs fue vendido por más de 16.000 dólares

Modelo prototipo de Macintosh 128K. (Applesfera)

Un prototipo del computador de Apple modelo Macintosh 128K fue subastado y vendido por 16.500 dólares junto a sus accesorios (teclado y ratón), además de una mochila de cuero en la que venía.

El motivo más atractivo, además de ser un modelo previo del computador que terminaría por lanzarse al mercado, es que tiene en una de sus caras laterales una colección de firmas de todo el equipo de Apple que diseñó el dispositivo.

Entre los “autógrafos” que se pueden encontrar en el dispositivo, que fue originalmente lanzado a las tiendas en Estados Unidos en el año 1984, se puede encontrar el de un personaje conocido como “Mr. Macintosh”, un seudónimo utilizado por Steve Jobs para referirse a sí mismo de una forma cómica y que forma parte del sistema del computador.

Según la página oficial de la casa de subastas encargada de la venta en marzo de 2023, la mochila no es un accesorio común entre los modelos Macintosh 128K, sino que estaba reservada únicamente como regalo para aquellas personas que estuvieran involucradas con el desarrollo del computador.

El dispositivo habría sido propiedad de Joanna Hoffman, parte del equipo Macintosh y amiga de Jobs.

El computador no solo es una pieza histórica en el campo de la tecnología y del desarrollo de Apple como compañía, sino que también, fue la estrella del reconocido spot publicitario de la empresa llamado “1984″ y que fue grabado por el reconocido cineasta Ridley Scott (director de películas como Gladiador, Hannibal y Blade Runner).

Modelo prototipo del computador Macintosh 128K de Apple. (Steven Matarazzo)

Steven Matarazzo, encargado de la restauración del ítem previo a la subasta, realizó un informe de 27 páginas en el que analizaba las condiciones de los accesorios del computador y de sus componentes internos. El documento señala que el dispositivo tiene el número de serie 1362 y que se encuentra en perfectas condiciones con apenas tiempo de uso.

De igual forma, se destaca que no posee una placa que identifique al modelo como una Macintosh y que en su lugar se puede apreciar una placa de Apple. Esto, según Matarazzo, es un hecho único pues todos los computadores de este modelo disponibles en el mercado tenían el nombre grabado en la parte frontal o trasera del computador.

El restaurador pudo encontrar rastros de corrosión en uno de los componentes de las placas internas del Macintosh, aunque indicó que esto no debería afectar al correcto funcionamiento en caso de que el futuro dueño decida conectarlo a una fuente de poder. Eso no significa que no se realice una advertencia adicional: “Aún si la máquina está conectada y no encendida, puede fallar y explotar (...) Se debe tener cuidado”.

Modelo prototipo del computador Macintosh 128K firmado por el equipo de Apple. (Steven Matarazzo)

Luego de realizar algunas pruebas en el sistema de encendido de la Macintosh 128K, Matarazzo consiguió que se inicie el sistema y corroboró que incluía una copia de la versión 4.1 que data del año 1985, un año luego del lanzamiento oficial del producto a tiendas.

También se comprobó que tanto el ratón como el teclado se encuentran operativos pese a que no se probaron todas las teclas disponibles y no se pudo asegurar que no ocurrirán fallos durante su uso.

A modo de conclusión, el restaurador señala que todos los sistemas y componentes del computador de Apple funcionan correctamente más allá de algunos inconvenientes que se presentaron durante sus pruebas. Según Materazzo estos son menores, se pueden arreglar y no se han encontrado mayores problemas que puedan generar el mal funcionamiento total del computador.