Cómo divertirse en Google cuando se hace búsquedas sobre The Last of Us

“The Last of Us” es la nueva entrega de HBO, la serie basada en un videojuego que cuenta la vida de un hombre llamado “Joel”, que trata de proteger la vida de “Ellie” en un futuro postapocalípticos y en referencia a esto Google ha creado un comando para su buscador, con el que los fanáticos se han divertido.

“The Last of Us” es una franquicia de juegos de acción, aventuras y survival horror creada por Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment. La serie está ambientada en unos Estados Unidos invadidos por criaturas caníbales infectadas por un hongo mutado.

El videojuego salió a la venta para PlayStation 3 el 14 de febrero de 2014. Left Behind, un pack de expansión descargable de The Last of Us, se incluyó en Remastered para PlayStation 4 en 2014.

The Last Of Us de HBO Max. / Foto Instagram @thelastofus

The Last of Us en Google

En algunas ocasiones Google hace que las búsquedas sean algo más que simplemente teclear. A veces la compañía compensa los grandes éxitos con un recordatorio de lo más especial a través de lo que se denomina un Doodle.

Ahora, los seguidores del videojuego y de la serie, tienen otra forma de interactuar, pues Google ha creado un nuevo comando cada vez que se busca el nombre. En el que el usuario podrá oprimir el hongo que aparecerá en la pantalla.

En pocos segundos la pantalla del ordenador se verá infestada de un montón de hongos que son los mismos que infectan a la humanidad en el juego y en la serie. Esto no ocurrirá que le pase algo al PC.

No es la primera vez que Google realiza este tipo de animaciones, pues hace poco incluso tras la salida de Velma-Scooby Doo- del “closet” se desplegaron banderas LGBT y confeti de colores en el buscador.

Tendrá segunda temporada

La adaptación televisiva de HBO es protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey en los roles de Joel y Ellie respectivamente. En un contexto post apocalíptico, en la que ambos cruzan Estados Unidos con el propósito de encontrar una salvación para un mundo devastado por el virus Cordyceps.

Ahora, está serie tendrá una segunda temporada, según una publicación en Twitter de Druckmann, la continuación abarcará los eventos de The Last of Us Part II, el segundo videojuego publicado en 2020.

Dicha entrega se sitúa unos cuatro años después de que Joel rescatara a Ellie de las manos de las Luciérnagas, grupo que estaba dispuesto a sacrificar a la adolescente ante la posibilidad de desarrollar una vacuna que salvará a la humanidad.

Aún no se sabe quién conformarán el nuevo elenco de la segunda temporada de The Last of Us, puesto que, la versión que se ha visto de Ellie es una muy joven y, en la nueva temporada, tendría 19 años.

Cabe destacar que, el segundo juego añadió a más personajes y grupos de sobrevivientes en su narrativa, siendo Abby Anderson uno de los rostros más importantes. The Last of Us sigue su rumbo acercándose cada vez más en el final de la primera temporada.