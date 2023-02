Todo lo que se debe conocer sobre Xbox Game Pass Friends & Family

Xbox Game Pass, dejará a cada miembro disfrutar de una biblioteca de Game Pass Ultimate que cuenta con más de cien títulos en las consolas o en el ordenador

A varios países del mundo está llegando el nuevo plan de Xbox que permite acceder a juegos Game Pass con amigos y familiares, para darle play al título en distintos dispositivos al mismo tiempo.

Cada miembro podrá acceder a la biblioteca que cuenta con más de cien títulos para consola u ordenador. A este plan, se pueden agregar hasta cuatro personas en una misma membresía, pero todos con su propio acceso a los juegos

Este plan no ha llegado a todos los países de Latinoamérica, pero se espera que a mitad de año ya esté en gran parte del mundo. Enrico Toro, director de marketing de productos de Xbox Game Pass, resaltó que será más fácil para los gamers y sus compañeros completar diferentes mundos en los videojuegos.

Le puede interesar: Angry Birds, el clásico juego para celular, se va para siempre

El director de marketing indicó que las personas que compartan la membresía deben vivir en el mismo país en el que está el plan.

Qué se debe saber para acceder al servicio

Por otro lado, el Director de marketing de Xbox indicó que las personas que compartan la membresía deben vivir en el mismo país en el que está el plan.

Asimismo, el tiempo restante de la membresía se convertirá en el plan nuevo, es decir, se tomará como base el valor monetario de la antigua membresía. Por ejemplo, todo un mes de Ultimate se convertirá en 18 días de suscripción de este plan, por lo que no se perderá nada del valor restante en la suscripción existente.

“La conversión es al final y los usuarios deberán esperar a que su nueva membresía se termine antes de que regresen a la anterior”, indicó la compañía.

Otra de las recomendaciones es que la conversión no está disponible para los miembros de grupos invitados.

Le puede interesar: PlayStation VR2 ya está disponible con más de 40 juegos

“Antes de unirse a un grupo, algún miembro del equipo podrá cancelar su suscripción existente o esperar a que se termine”, es decir, si no tienen una cuenta de Microsoft, los amigos y familiares invitados tendrán que crear una cuenta de Microsoft nueva e iniciar sesión para participar.

Por último, los miembros con Xbox All Access, en países que tengan el servicio habilitado, no podrán participar en este plan.

Por el momento, Xbox Game Pass Friends & Family está en Chile, Hungría, Israel, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Suecia.

El presidente de Microsoft confirmó que la compañía llegó a un acuerdo con Nintendo para llevar los juegos de Xbox a las consolas de la empresa durante los próximos 10 años.

Xbox a Nintendo

El presidente de Microsoft, Brad Smith, confirmó que la compañía llegó a un acuerdo con Nintendo para llevar los juegos de Xbox a las consolas de la empresa japonesa durante los próximos 10 años.

El directivo asegura que esta alianza es “parte de nuestro compromiso de llevar juegos de Xbox y Activision, como Call of Duty, a más jugadores en más plataformas”, dejando claro que los títulos llegarán al mismo tiempo a las consolas de ambas compañías “con todas las características y contenido”.

Le puede interesar: Cuáles son los límites de temperatura que no debe pasar un computador para evitar daños

Esta franquicia de juegos de disparos en primera persona ha estado alejada de las consolas de Nintendo desde hace 10 años, ya que Ghost fue la última entrega de la saga que salió para la Wii U y la Switch y no ha tenido ninguna versión del juego por decisión de los desarrolladores.

La alianza no solo abre la puerta a estos juegos sino a todos los creados en Xbox Game Studios donde hay sagas de gran tradición como Halo, Forza, Gears of War, Doom, Fallout, Age of Empires y más, que tendrían la oportunidad de estar en el ecosistema de Nintendo por lo menos en los próximos 10 años.