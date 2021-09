Nuevo robot rodante de Amazon ya es considerado como un “peligro” para la privacidad de las familias

Fotografía cedida por Amazon donde se muestra su pequeño robot Astro mientras pase por una casa. EFE/Amazon

El pasado 28 de septiembre, Amazon lanzó un nuevo catálogo de productos para el hogar esperando sorprender a todos sus usuarios. Ya sea con nuevos lanzamientos o actualizaciones para sus dispositivos estrella como el Amazon Echo, la empresa fundada por Jeff Bezos captó la atención de todo el mundo digital.

Sin embargo, el producto que más impresionó fue Astro, un pequeño robot rodante que cuenta con las mismas características del Amazon Echo y uno que otro detalle nuevo como, por ejemplo, que se puede mover por casi cualquier rincón de la casa u oficina. Así, este nuevo dispositivo fue rápidamente relacionado con la posibilidad de convertirse en un robot de compañía o incluso en una pequeña niñera.

Ahora bien, junto con el asombro que trajo este robot que cuesta cerca de 1500 dólares también llegaron las primeras críticas, la mayoría recriminando que Astro puede representar una amenaza a la seguridad de las familias.

El hecho de que este aparato cuente con una cámara de video integrada lo convierte, según expertos, en una potencial arma de espionaje si es que un ciberdelincuente se puede hacer con su control.

Así lo indicó Matthew Guariglia, un analista de políticas de la Electronic Frontier Foundation, en conversación con el portal especializado Mashable. De acuerdo con Guariglia, el hecho de que Astro tenga la facultad para moverse “autónomamente” por toda la cosa lo convierte en una peligrosa herramienta con la que se podría atentar contra la privacidad de cualquier persona o familia.

“Piense en el peor de los casos que podría suceder si un tercero tuviera acceso a ese robot (…) ¿Qué vería, qué oiría y qué se podría hacer con esa información?”, manifestó el experto.

En respuesta, Amazon aseguró por medio de una declaración oficial que con Astro se emplearon “las mejores técnicas de seguridad en el dispositivo de su clase, para incluir cifrado de datos, protección de arranque y restricciones de acceso a la cuenta (…) Las aplicaciones Astro y los componentes de la nube se someten a revisiones y pruebas de seguridad para garantizar que cumplen con nuestros rigurosos estándares de seguridad a la par con nuestros dispositivos Echo antes de que estén disponibles para los clientes”.

Con todo esto, la incertidumbre y temor no se detienen entre los expertos quienes aseguran que nunca aceptarían un regalo como este por simple desconfianza con la persona que lo dio. El temor de ser observados es algo que abunda estos días entre las personas y más cuando se cuentan con dispositivos que además de tener cámaras, estas se encuentran conectadas a internet.

“Cubrir su hogar con dispositivos de vigilancia conectados a Internet hace que usted y su familia estén menos seguros, no más seguros”, señaló Evan Greer, director de Fight For the Future, una organización sin fines de lucro que se especializa en la divulgación y defensa de los derechos digitales.

Finalmente, la preocupación aumentó cuando los críticos se enteraron que además del simple hecho de vigilar Astro también tiene una opción de identificación visual con la que el robot aprenderá a reconocer a cada miembro de una familia, ya sea para “enviar un recordatorio o llamar a una persona específica”.

“La vigilancia ubicua dentro de la casa la llena de herramientas para abusadores”, escribió sobre este tema Eva Galperin, directora de ciberseguridad de la Electronic Frontier Foundation, en Twitter.

Entonces, ¿qué haría usted? ¿Compraría este robot aceptando que simplemente es una nueva tecnología que podría funcionar bajo un manejo responsable o rechazaría adquirirlo por miedo a ser constantemente vigilado?

