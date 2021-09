Ya no será solo la Premier: EA Sports contará con licencia exclusiva para la Serie A en FIFA 22

Partido correspondiente a la Serie A, entre el AS Roma v Sassuolo. REUTERS/Alberto Lingria

La Serie A, o ‘Calcio’, es la liga profesional de fútbol de Italia, que es considerada como una de las cinco más importantes de Europa (junto a La Liga de España, la Bundesliga de Alemania, la Ligue 1 de Francia y la Premier League de Inglaterra), así como una de las más emocionantes y relevantes del mundo. Con equipos de la talla de la Juventus, Roma, AC Milán e Inter de Milán, esta competición se ubica en el ‘olimpo’ del fútbol mundial.

Por supuesto, esto lo sabe Electronic Arts Inc. (EA), productora de videojuegos que por medio de su división de deportes (EA Sports) alcanzó un importante contrato con la Liga Serie A y sus directivos. De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa, FIFA 22 (la más reciente edición que se estrenará en las próximas semanas) contará con la presencia de 14 equipos licenciados de la liga de fútbol italiana, además de nuevas características propias de esta competición.

“El convenio cuenta también con la exclusividad de derechos de las activaciones de la Serie A, incluyendo la auténtica integración en el FUT Team of the Week, la FUT Serie A Team Of The Season y un nuevo premio al Player of the Month de EA Sports”, explicó la compañía en su documento.

Por su parte, David Jackson, vicepresidente de Marca de EA Sports FIFA, indicó que, “este es el comienzo de una emocionante colaboración con la Lega Serie A, que le permitirá a EA Sports continuar impulsando el amor por el fútbol a nivel global”.

“Esta asociación con la Liga Serie A destaca aún más nuestro compromiso con el fútbol italiano. Somos ambiciosos en Italia, tanto ahora como en el futuro, y aumentaremos nuestra presencia en el país con el objetivo de ofrecer las experiencias de juego más auténticas e inigualables dentro de este deporte”, añadió.

Por otra parte, EA también anunció su nuevo nombramiento como Patrocinador Titular y Socio de la Supercoppa de Italia en la vida real, por lo que desde el próximo año, en la temporada 2022-2023, esta competición del fútbol italiano pasará a llamarse EA Sports Supercup.

“Los aficionados podrán ver el contenido de EA Sports durante la temporada en la Copa Italia, en la Supercopa Italiana y en los partidos del Campeonato de la Serie A, así como en sus plataformas digitales. La colaboración también proporcionará la experiencia de juego más avanzada de la Liga Serie A con la competencia de eSports eSerie A TIM, que se jugará exclusivamente en FIFA”, indicó la empresa.

Ante esta decisión, Luigi De Siervo, CEO de la Liga Serie A, “la unión de la Liga Serie A y EA Sports es una oportunidad única para proporcionar gran visibilidad a nuestros clubes y jugadores para los próximos años”.

“Como ya lo hemos demostrado con la eSerie A TIM, EA SPORTS es el socio perfecto para nosotros: compartimos las mismas metas y el compromiso de llevar el fútbol a todo el mundo”, agregó.

Cabe recordar que, FIFA 22 llegará el próximo 1 de octubre a todas las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Series S, Nintendo Switch, Microsoft Windows y Stadia. Esta nueva edición contará con la tecnología HyperMotion, que presentará movimientos hiperrealistas de los futbolistas en el campo de juego, ya sea en el tiempo de juego como en los momentos de descanso en medio del partido.

Asimismo, además de tener licencias dentro de la Serie, también cuenta con acceso ilimitado a otras competiciones como la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la nueva UEFA Europa Conference League, la Premier League, la Bundesliga, La Liga Santander, la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana.

