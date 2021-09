Cuatro recomendaciones para crear publicidad móvil con éxito

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de una persona realizando una videollamada con su teléfono móvil, en Kiev, Ucrania. 7 de abril de 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Actualmente se habla de que más del 72 % de todo el gasto en publicidad digital en Estados Unidos se destinará única y exclusivamente a los celulares durante este año, y pareciera que así se están dando las cosas, pues cada vez se venden más celulares, aumenta la creación de aplicaciones y el uso del comercio electrónico por parte de consumidores y empresas.

De esta manera, los celulares se han vuelto atractivos para las áreas de mercadeo, pues ahora se están diseñando más piezas que se verán en los celulares inteligentes, de hecho en muchos casos, añaden tecnologías como realidad virtual, 3D e interacciones con plataformas especializadas.

Las estadísticas muestran que las marcas que solo tienen un sitio para computadores de escritorio les resulta más difícil retener clientes y crear nuevos, por lo que los sitios web diseñados para los celulares y con capacidad de respuesta, son cruciales para todos los negocios.

Consultado este tipo de mercado, se identificó que se está viviendo una transformación mundial con los celulares ligado al cambio en los negocios, pues se están organizando procesos y flujos de trabajo automatizados e impulsados por la inteligencia artificial y data analytics.

Según un estudio de Accenture, en cada una de las crisis económicas de los últimos veinte años se han registrado cambios importantes en la combinación de publicidad entre lo digital y no digital. Por ejemplo, entre 2008 y 2010, el gasto publicitario no digital en Norteamérica y Europa cayó un 18 %, mientras que el gasto digital creció un 41 %. El digital finalmente superó al no digital en 2018.

Con este análisis, Infobae quiere entregar cuatro consejos importantes para la publicidad móvil:

1.Imágenes óptimas: Las imágenes que se van a publicar tienen que ser las más adecuadas para los celulares de hecho, si hay un recorte debe ser casi que perfecto para que no se pixele ni tenga una calidad diferente.

La naturaleza, los retratos y los diseños abstractos funcionan particularmente bien en una pantalla más pequeña.

De otro lado, no puede olvidar que esto no solo apunta para los celulares sino también para las tabletas, por lo que la experiencia siempre será sensorial.

Entonces, la imagen debe ir acompañada de poco texto, elimine cualquier párrafo largo. Aquí, una imagen vale más que mil palabras.

2. Resolución: Siempre es importante pensar en un diseño con la resolución más alta que podrían ver las audiencias. Las imágenes aparecen más nítidas cuando se reducen.

3. Tamaño del archivo: Optimice las imágenes para dispositivos móviles y web, especialmente cuando utilice imágenes de alta calidad.

Según Renata Simoes, gerente senior de contenido creativo en Getty Images, los programas como Adobe Photoshop ofrecen la opción de “guardar para la web y dispositivos”, lo que asegurará que las imágenes grandes tengan el tamaño de archivo más pequeño posible mientras conservan su calidad.

4. ¡Videos! Este consejo es muy importante pues el 72 % de los consumidores prefieren aprender sobre un producto o marca a través del video y cada día se ven más de 500 millones de horas de videos en YouTube.

Por esta razón, es muy relevante pensar en un video, ya no es una opción, de hecho, en Google su contenido tendría más vistas.

