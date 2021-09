Usuarios de Pixel 3 reportan que sus dispositivos se están quedando completamente inservibles

17-01-2019 Google Pixel 3 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE

Un nuevo problema estaría llegando a los dispositivos Pixel 3 de Google, pues según varios reportes de usuarios, sus celulares estarían presentando un problema técnico dejándolos completamente inservibles, según dio a conocer el portal Ars Technica.

La falla estaría afectando no solo a los dispositivos de la línea Pixel 3, también aquellos de su variante 3 XL, de esto darían cuenta ciertos de casos reportados tanto en la plataforma oficial de Google, IssueTracker, como en foros de Reddit. La situación es igual en todos los casos, los smartphones entran en un “modo de descarga de emergencia” (EDL) de Qualcomm sin previo aviso.

El principal problema consiste en que este modo de emergencia ni siquiera les permite a los usuarios recuperar el dispositivo instalando nuevo firmware a través de métodos regulares, ya que no se puede acceder ni al gestor de arranque o Bootloader para forzar un nuevo arranque o instalar un ROM como solución. Tal parece los casos venían reportándose desde hace meses, pero no sería sino hasta ahora que estaría ganando terreno de manera considerable.

Hasta ahora no se conoce la causa exacta de la falla como también, qué elementos específicos pueden tener en común los dispositivos que han reportado el problema, ni una posible solución más allá de comprar un nuevo celular para reemplazar el que se dañó por completo. Lo peor de esta situación es que Google todavía no ha anunciado una solucióny la mayoría de estos dispositivos no cuentan con garantía.

Otro inconveniente que ha generado este problema es que no hay forma de recopilar la información de los dispositivos afectados, porque el modo EDL no permite usar ni la más mínima función de los aparatos. La práctica común de reportar los problemas del dispositivo queda fuera de discusión, lo que a su vez dificulta aún más la labor para aquellos que quieran entender las causas del problema.

El modo EDL, por su parte, es una herramienta de recuperación desarrollada por Qualcomm, los responsables de los chips de procesamiento en los celulares Pixel 3. En teoría se podría solucionar el problema conectando el dispositivo afectado a un computador y usando la “Herramienta de Soporte de Productos de Qualcomm” (QPST) pero aún así, reportes de este método afirman que no permite la recuperación del sistema por más que se intente.

Un problema bastante similar habría ocurrido anteriormente, pues durante varios años ciertos dispositivos móviles de LG han presentado contratiempos por errores de tipo bootloop (reinicio infinito del teléfono). En esos casos los teléfonos dejaban de encender de manera repentina debido a las uniones deficientes de soldadura entre la placa y la CPU de los dispositivos afectados.

El lanzamiento oficial de la serie Pixel 3 se dio hace ya casi 3 años y la empresa actualmente, está enfocada principalmente en los nuevos smartphones con chips de creación propia con la llegada de los Pixel 6. Cabe recordar que estos nuevos dispositivos son los primeros smartphones de Google en tener un chip de procesamiento creado por la misma empresa, abandonando los previos desarrollados por Qualcomm.

A pesar de todo, aún hay varios usuarios en los foros que siguen buscando una respuesta al problema para aquellas personas que aún tengan estos celulares y no quieran tener como única opción, reemplazarlos por uno nuevo de manera obligatoria.

