El COVID-19 ha generado escasez de plomo para reemplazar las baterías dañadas durante las cuarentenas

Las baterías han sufrido grandes descargas durante el parón por el covid-19. Foto: Pxhere

Durante la pandemia por covid-19 fueron varios los países los que ordenaron programas de aislamientos obligatorio para toda su población con el fin de contrarrestar la propagación del nuevo coronavirus y así reducir al máximo el impacto de esta enfermedad entre sus habitantes.

Por supuesto, estas medidas representaron una disminución en el número de automóviles que transitaban por las calles de las ciudades, pues con los trabajos convertidos en home office y los colegios ahora funcionando por medio de clases virtuales eran pocas las razones para salir del hogar.

Fue reducido el número de personas que sacaron su carro del garaje, y cuando lo hacían era simplemente para ir de compras y regresar rápidamente a su casa. Sin embargo, muchos otros preferían salir caminando, después de todo era el único momento en el que podían respirar aire puro, por lo que el vehículo se convirtió en una decoración más en sus viviendas.

Ahora bien, después de más de un año de pandemia, y con la mayoría de los países regresando a una nueva normalidad, cada vez son más los autos que regresan a las calles, aunque aún son menos de los los que solían transitar antes de la emergencia sanitaria.

Aunque aún hay varias empresas y colegios que prefieren desarrollar sus actividades desde casa, muchas personas se han quejado por no poder sacar su auto, no por falta de ganas, sino por un problema que crece cada vez más: baterías agotadas.

Cabe recordar que, en el caso de un carro que cuenta con un motor de combustión, la batería cumple un papel fundamental: alimentar de energía al motor al momento del arranque, además de mantener con electricidad varios componentes durante la marcha. Sin embargo, la vida de una batería está controlada por el tiempo que se use, es decir, por el tiempo en que el carro se mueva. Mientras el motor se encuentra en funcionamiento, el alternador carga la batería y esto ayuda a que este implemento cumpla ciclos dentro del vehículo.

La batería se encarga de alimentar las partes eléctricas del carro. Foto: Flickr

Ahora bien, como es lógico, si el auto no está en movimiento, tampoco lo estarán las partes que mantienen cargada la batería; no obstante, el hecho de que el auto esté apagado no quiere decir que esta no continúe administrando energía a los sistemas que requieren de ella.

Así, cuando muchos conductores quisieron sacar nuevamente su vehículo, este simplemente no arrancó; su batería se encontraba muerta, pues durante el tiempo que estuvo estacionado no recibió ni un solo amperaje de carga, pero sí lanzó varios.

Por esta razón, es que en zonas del mundo como Estados Unidos y Europa ya se empieza a hablar de una sobredemanda de baterías de plomo (las más utilizadas). La necesidad de volver a conducir ha hecho que cientos de personas salgan en busca de reemplazar su batería muerta, pero simplemente no existe la oferta para saciar esta necesidad.

Como todos los elementos en la Tierra, el plomo es finito, y hasta la fecha parece que sus niveles no están dando abasto para satisfacer la demanda de todos los conductores que requieren una batería basada en este material.

Ante esta realidad, los expertos aseguran que, según un estimado realizado por varios consultores de investigación, para este 2021 habrá un aumento del 5,9 % en la demanda mundial de plomo, casi los mismos niveles de principios de 2020, justo antes de iniciar la pandemia. Sin embargo, a diferencia de ese tiempo, este incremento llega de golpe tras un parón general de la industria, por lo que la alta demanda ha generado retrasos en el envío de plomo a escala mundial, lo que ha traído consigo una inflación sin precedentes en los últimos años.

De esta forma, no se le haga raro que los precios suban considerablemente durante los próximos meses en su país. La recomendación es que cuide de la mejor manera la batería de su vehículo, o que se prepare para recibir un golpe económico considerable si es que debe cambiarla en algún momento cercano.

