Cómo conectar sus AirPods a una bicicleta estática “inteligente”

Peloton es una marca que permite la conectividad de su bicicleta con los AirPods. Foto: Peloton

El mundo ha entrado a una tendencia “fitness”, en la que el cuidado de la salud se mezcla con la necesidad de tener una figura sana y encontrar una paz mental. Sin embargo, aunque se tengan los implementos para lograr lo primero, lo segundo es un poco más complicado de obtener cuando se entrena en medio de más personas y el ruido no permite una concentración total.

Afortunadamente, existen tecnologías que ayudan a las personas a encontrar dicha paz a pesar de estar en contacto con un mundo cada vez más ruidoso. Así, las personas han hallado en los audífonos Bluetooth una opción para adentrarse en la música que les gusta mientras hacen ejercicio o simplemente para conectarse, por ejemplo, con las bicicletas que hoy cuentan con diseños de tecnología avanzados.

Por esto, Infobae trae una guía completa para todos aquellos que cuentan con una bicicleta de este tipo, para que de esta forma puedan conectar sus audífonos, en este caso los AirPods, a esta herramienta de ejercicio. De esta forma, podrán disfrutar de su rutina de cardio alejados del tedioso ruido del mundo exterior.

Para la mayoría de las bicicletas “inteligentes” servirá la siguiente configuración:

1. Para empezar, hay que verificar que los AirPods no se encuentren conectados a algún dispositivo (celular, tablet, computador) y, por supuesto, que la opción de Bluetooth se encuentre habilitada.

2. Ahora hay que restablecer la configuración inicial de los audífonos. Para esto hay que abrir el estuche de los AirPods, y con la tapa abierta presionar el botón que se encuentra ubicado en la parte de atrás del mismo. Mantener la presión sobre este hasta que empiece a parpadear una luz de color ámbar (dorado suave), misma que deberá seguir así entre tres a cinco segundos, y ¡listo! Ya restablecidos, es cuando se puede optar por iniciar el intento de emparejamiento con la bicicleta.

3. Antes de intentar emparejar hay que realizar una configuración en la pantalla de la bicicleta. Por esto, hay que cerrar el estuche de los audífonos y dejarlos aparte por unos segundos. Centrándose en la bicicleta, hay que buscar el menú de Configuración y luego localizar la opción de Bluetooth. Una vez adentro, debería aparecer una lista de dispositivos listos para tener comunicación directa con ella.

4. Ya localizados los AirPods (aparecerán como “AirPod” o con el nombre personalizado que les haya dado), solo queda dar un toque sobre ellos, y tras unos segundos el estado en la pantalla debería cambiar a “emparejado”.

5. Solo queda colocarse los audífonos e iniciar a correr en su bicicleta. En el caso de que esta cuente con la opción de escoger una ruta predeterminada, lo ideal es iniciar una de ellas y probar que la conexión haya sido exitosa.

Si presenta algún problema con el emparejamiento, lo único que hay que hacer es volver a hacer los pasos del 2 al 5 para intentar restablecer de forma óptima la conexión y así poder disfrutar de sus AirPods mientras se ejercita en su bicicleta.

Cabe recordar que aunque los audífonos se pueden conectar a la bicicleta, esto no es garantía de que se puedan usar todos los atajos que tienen los AirPods, teniendo en cuenta que la máquina no hace parte de los productos de Apple. Así, por ejemplo, no se tendrá acceso al control de voz por Siri ni podrá subir o bajar el volumen con ayuda de los auriculares; para esto deberá usar los controles en su bicicleta.

