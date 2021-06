Windows 11: cuáles son los procesadores de Intel y AMD que soportarán la actualización

Así luciría el nuevo sistema operativo Windows 11 (Windows Central)

Este 29 de junio se estrenó en el mundo la versión preliminar del nuevo Windows 11, mismo que, aunque no viene con todas las herramientas de lo que será la edición final, promete adentrar a usuarios beta al mundo de la revolución del sistema operativo de Microsoft.

Para quienes quieran gozar de esta primera experiencia, su PC debe contar con las siguientes características básicas:

1. Procesador de 64 bits con mínimo 1 giga Hertz y 2 o más núcleos.

2. RAM de 4 GB.

3. Memoria de almacenamiento de 64 GB o más.

4. Gráficos compatibles con DirectX 12 / WDDM 2.x

5. Pantalla de más de 9 pulgadas con resolución HD (720p)

¿Qué procesadores soportarán Windows 11?

Asimismo, Microsoft hizo público en su página web aquellos procesadores que cumplen con las normas básicas para la instalación del Windows 11, así como los que podrán funcionar de forma óptima según salgan las nuevas actualizaciones.

Entre algunos de ellos se encuentran:

Intel

Intel de 8a generación (Coffee Lake)

Intel de 9a generación (Coffe Lake Refresh)

Intel de 10a generación (Comet Lake)

Intel de 10a generación (Ice Lake)

Intel de 11a generación (Rocket Lake)

Intel de 11a generación (Tiger Lake)

Intel Xeon Skylake-SP

Intel Xeon Cascade Lake-SP

Intel Xeon Cooper Lake-SP

Intel Xeon Ice Lake-SP

AMD

AMD Ryzen 2000

AMD Ryzen 3000

AMD Ryzen 4000

AMD Ryzen 5000

AMD Ryzen Threadripper 2000

AMD Ryzen Threadripper 3000

AMD Ryzen Threadripper Pro 3000

AMD EPYC 2a generación

AMD EPYC 3a generación

Aunque la mayoría de estos procesadores hacen parte de una nueva generación, Microsoft anunció que el instalador del Windows 11 podría correr en PCs con procesadores más antiguos, sin embargo, no específico si serán “obsoletos” en un tiempo cercano o si contarán con un soporte en el futuro.

“A partir de 8a generación y más recientes procesadores Intel Core, así como procesadores Intel Pentium e Intel Celeron desde la generación Apollo Lake y más recientes”, añadió un vocero de Intel en entrevista con The Verge.

¿Cómo ser Insider?

Cabe recordar quem esta primera versión estará disponible en Windows Insider, un programa del que hacen parte especialmente técnicos y desarrolladores que experimentarán de primera mano esta versión de prueba de Windows 11; aunque cualquier usuario cuya máquina cumpla con los requerimientos necesarios podrá formar parte del grupo Insider.

“Visite el sitio web Inside Windows 11 para descubrir por qué y cómo creamos el último sistema operativo. Por primera vez, lo llevaremos detrás de escena para conocer a nuestros creadores y experimentar las historias que dieron forma a Windows 11”, explicó Microsoft por medio de un comunicado de prensa.

Si usted quiere ser una de las primeras personas en probar este nuevo sistema operativo deberá descargar e instalar la aplicación PC Health Check, que le ahorrará la preocupación de saber si su computador puede o no correr con Windows 11.

La herramienta gratuita de Microsoft PC Health Check permite saber si el equipo es compatible o no con Windows 11

Después de confirmar, solo deberá registrarse en insider.windows.com para convertirse, como los llama Microsoft, en un Insider y probar la versión beta del reemplazo de Windows 10.

Asimismo, como siempre se recomienda en este tipo de casos, lo mejor es instalar el Insider en un computador que no se use con frecuencia. Al ser una versión de prueba, el sistema operativo podría presentar algunos problemas técnicos que afectarían la configuración normal de su PC. Si no quiere perder información valiosa o dañar su máquina, lo mejor es ser precavido.

