"No es como era antiguamente que decían que estábamos a uno, dos u ochocientos años detrás. No es más así, pero sí en otras regiones -con economías más fuertes- hacen más inversiones que acá. Lo que cambió es que ahora es más obvio que anteriormente: no se puede ignorar la importancia de lo digital en el espacio de trabajo. Los que no innovan van a quedar muy relegados", le dijo a Infobae André Andriolli, director de ingeniería de sistemas para Latinoamérica de VMware.