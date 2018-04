God of War es el último juego de saga cuyo inicio se remonta hacia PlayStation 2. Su anterior entrega, God of War: Ascension, tuvo críticas mixtas y un recibimiento no del todo cálido por parte del público. Para algunos, la repetición de la fórmula generó agotamiento. Quizás por eso mismo, en esta ocasión los desarrolladores entendieron que tenían que apostar a una propuesta más innovadora.