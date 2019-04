"Allí aprendí a ver la solidaridad de otra manera. Siempre supe que un abrazo, una buena palabra o una mirada pueden ayudar. Pero en situaciones límites el abrazo solo puede no alcanzar porque se requiere de una solidaridad más concreta. Ahí necesitás saber qué necesita el otro: ¿tenés casa? ¿tenés comida? ¿tenés trabajo? Estas son las tres preguntas que yo aprendí a formular. Mucha gente me las preguntó y otra que no me las preguntó lo había intuido", sostiene.