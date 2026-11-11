Crimen y Justicia

Revelaron nuevos detalles del crimen del hombre mutilado en Bragado y los detenidos se negaron a declarar

“Una situación de violencia extrema”, dijo la ayudante del fiscal. La víctima, de 27 años, era buscada desde el sábado tras una denuncia familiar. Tras una búsqueda por la zona, su cuerpo fue hallado en un canal

Dos hombres con los rostros pixelados posan de pie frente a lonas institucionales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
Tras negarse a declarar, los acusados fueron imputados y detenidos por el crimen de Ezequiel Carballo
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En medio de la investigación por el crimen de Ezequiel Carballo, el joven de 27 años que fue mutilado y descartado en un canal de Mechita, en el partido de Bragado, los dos detenidos se negaron a declarar ante la Fiscalía. Luego de que una cámara de seguridad registrara cómo trasladaban el cuerpo, fueron imputados y continuarán detenidos. “En un 80% el crimen está esclarecido”, reveló la ayudante del fiscal y sumó que se trató de “una situación de violencia extrema”.

Desde el minuto cero, la investigación se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2, a cargo del fiscal Matías Lattar, quien les atribuyó de manera provisoria el delito de homicidio doblemente agravado por premeditación y alevosía.

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Las imágenes fueron uno de los elementos que orientaron el operativo de búsqueda hacia el canal. De acuerdo con el expediente, las grabaciones de la zona mostrarían a los dos hombres de 34 años mientras llevaban un bulto hacia el canal Cafiero.

Horas después, ambos regresaron sin el objeto. Este detalle los hizo plantear la posibilidad de que el cuerpo de Carballo pudiera encontrarse en el interior del bulto. A partir de ese registro, el lunes se desplegó un rastrillaje en el lugar, que permitió hallar el cuerpo de la víctima.

La Policía secuestró ropa y otros elementos con presuntos rastros de sangre durante el allanamiento
La Policía secuestró ropa y otros elementos con presuntos rastros de sangre durante el allanamiento

“En un 80% el crimen está esclarecido”, sostuvo la ayudante fiscal Virginia Pérez durante un diálogo con Bragado Informa. Además, indicó que se logró establecer la mecánica del hecho y que se descartaría la participación de más personas.

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Aunque todavía no se habría definido el móvil del crimen, la investigadora planteó que hubo “una situación de violencia extrema”. Los resultados de la autopsia aún no se dieron a conocer, pero anticipó que “las lesiones que la víctima padece se condicen con los elementos que nosotros ya habíamos recabado en la causa durante todo el domingo”.

En este sentido, señaló que las marcas que detectaron en el cuerpo de la víctima tendrían relación con un audio que Carballo habría enviado a una tercera persona, en donde se escucharía hablar a uno de los detenidos.

Respecto a la relación que el joven mantenía con los imputados, Pérez afirmó que uno de los acusados vivía en la misma casa que la víctima. No obstante, el segundo implicado residía en otra propiedad, que fue señalada como el lugar donde lo habrían asesinado. También confirmó que ambos eran oriundos de Bragado y que la familia de Carballo conocía a uno de ellos.

Bomberos Voluntarios de Mechita, Bragado y Alberti participaron del rastrillaje en el canal Cafiero
Bomberos Voluntarios de Mechita, Bragado y Alberti participaron del rastrillaje en el canal Cafiero

La desaparición fue denunciada el sábado pasado por un familiar del joven, luego de que no lograra ubicarlo por teléfono ni en su vivienda. Antes de realizar la presentación, había visto en redes sociales un video en el que la víctima participaba de una pelea.

Ante las versiones sobre un posible homicidio, la Ayudantía Fiscal de Bragado y la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 comenzaron a reunir testimonios y otros elementos de prueba. En ese marco, el fiscal Lattar ordenó un allanamiento el domingo en una vivienda del barrio Las Colonias, en Mechita.

Durante el procedimiento, fueron demorados los dos hombres que luego resultarían imputados por el crimen. Asimismo, los investigadores secuestraron prendas de vestir, un cuchillo y otros elementos que estarían pendientes de ser peritados.

De la misma manera, la ayudante fiscal relató que, al haberse recuperado la filmación de los acusados mientras trasladaban el bulto, se dio paso a un rastrillaje por la zona. Para esto, convocaron a los Bomberos Voluntarios de Mechita, que hallaron los restos en un tramo del canal Cafiero. En el operativo también participaron agentes de la policía comunal, de la DDI y de la Policía Científica.

Fue así que el cuerpo fue encontrado pasado el mediodía del lunes. Según trascendió, el cadáver presentaba amputaciones en ambas manos y en las piernas, por debajo de las rodillas, además de heridas cortantes en el abdomen y la cabeza. No obstante, la autopsia será determinante para establecer si esas lesiones se produjeron antes o después de la muerte.

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