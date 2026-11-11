Ofrecieron $20 millones de recompensa para detener al exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que se fugó en Buenos Aires

El Ministerio de Seguridad fijó una recompensa de 20.000.000 de pesos para localizar y capturar a Leonardo Bertulazzi. (Boletín Oficial)

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Tan solo cuatro horas después de que se conociera la noticia de su fuga, el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de $ 20.000.000 para localizar y capturar a Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas italianas. Se escapó este martes de su departamento en San Telmo.

La medida fue oficializada esta madrugada, a través de la publicación de la resolución 1168/2026 en el Boletín Oficial.

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La orden de captura se emitió ayer mismo, cuando escapó de su departamento —ubicado en un edificio de la calle Defensa al 600, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— mediante un arnés con el que se descolgó desde el balcón de su vivienda hasta un terreno baldío lindero.

La fuga fue descubierta durante el cambio de guardia de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que custodiaban el lugar. Bertulazzi es requerido para ser juzgado en Italia y figura como prófugo dentro de la causa CFP N° 18.156/2002, identificada como “Bertulazzi, Leonardo s/extradición”.

De acuerdo con lo dispuesto, el monto será destinado a personas que no hayan intervenido en los hechos investigados y que aporten datos considerados útiles para establecer el paradero del requerido y concretar su detención. Las autoridades informaron que la identidad de quien brinde la información será preservada conforme a la normativa aplicable.

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La resolución señala que el pedido judicial fue emitido con habilitación de día y hora y con carácter muy urgente. El objetivo es reunir información que permita encontrar al ciudadano italiano para que avance el trámite de extradición solicitado por las autoridades de su país.

De esta manera, informaron que quienes tengan información pueden comunicarse con la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas. El servicio depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad.

Bertulazzi nació en Verona, Italia, y cuenta con un amplio historial penal, siendo uno de sus antecedentes más relevantes el haber formado parte de la banda armada terrorista y de subversión democrática, conocida como las Brigadas Rojas italianas. Por esto, tiene una sentencia firme dictada por la Corte d’Assise de Milán en 1988.

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El listado también incluye tenencia y portación de armas, municiones y explosivos; fabricación y porte de artefactos incendiarios; incendio; apología del delito e incitación a promover asociaciones con fines terroristas y subversivos.

El prófugo de nacionalidad italiana nació en Verona y registró su último domicilio en la calle Defensa al 600, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, el expediente identifica otra condena, emitida por la Corte d’Assise d’Appello de Génova el 7 de noviembre de 1985, que quedó firme el 7 de marzo de 1986. En ese caso se consignan delitos de secuestro agravado, robo agravado continuado, violencia privada, porte abusivo de armas y apología del delito.

En ese sentido, uno de los episodios que se le adjudican ocurrió el 12 de enero de 1977, cuando fue secuestrado el ingeniero naval Pietro Costa, perteneciente a una familia vinculada con la industria de los astilleros. La víctima fue liberada a fines de marzo de ese mismo año, después del pago de un rescate.

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Según pudo reconstruir este medio, Bertulazzi ingresó a la Argentina en 2002 y fue detenido por primera vez al año siguiente. Sin embargo, recuperó la libertad después de ocho meses debido a que la legislación argentina vigente en ese momento no contemplaba la extradición de personas condenadas en ausencia.

En 2004 obtuvo el reconocimiento como refugiado político, una condición que le permitió permanecer en el país durante años. Esa protección fue revocada en 2024, lo que permitió reactivar el proceso de extradición impulsado por las autoridades italianas tras su detención el 29 de agosto de ese año.

Tras aquella captura, quedó bajo arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso de extradición solicitado por Italia.

Fuentes vinculadas con el caso señalaron a este medio que las autoridades argentinas estaban preparando su entrega a la Justicia italiana cuando se produjo la fuga.

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