Maniataron a dos jubilados para robarles en La Plata y hasta les vaciaron una cuenta bancaria

Tres de los hombres ingresaron a la vivienda, mientras un cuarto hacía de campana

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Una pareja de jubilados fue víctima de un violento robo en su vivienda de Ringuelet, La Plata, durante la madrugada de este martes. Los ataron, se llevaron todo lo que tenían y hasta los obligaron a transferir el dinero de su cuenta bancario.

El hecho tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle 516, entre 8 y 9, donde los delincuentes ingresaron armados cerca de las 3 de la mañana al domicilio y redujeron a los dueños, uno de ellos de 90 años.

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Según informó el portal 0221, la secuencia comenzó cuando tres de los implicados forzaron la reja de una ventana para ingresar al domicilio. Un cuarto integrante del grupo se mantuvo fuera de la propiedad mientras transcurría el asalto, según los datos conocidos hasta el momento.

Una vez dentro, los delincuentes sorprendieron a los jubilados y los ataron para limitar sus movimientos. Con las víctimas reducidas, recorrieron las distintos ambientes de la casa en busca de pertenencias de valor.

Durante el robo, sustrajeron dinero y diversos objetos que se encontraban en la casa. Entre las pertenencias robadas figura el teléfono celular de la mujer.

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Con esto, los autores del robo accederon luego a la cuenta bancaria de la mujer, con la que cobraba la jubilación. Así, se transfirieron 2 millones de pesos.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el barrio. Las grabaciones muestran movimientos de los sospechosos durante la madrugada y podrían aportar elementos para determinar la participación de cada integrante del grupo.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron los movimientos de los sospechosos durante la madrugada del asalto. (Noticias XFN)

A fines del mes pasado, otro jubilado sufrió el robo de su casa en La Plata. En ese hecho, un hombre de 72 años fue atado, amenazado de muerte y asaltado en su vivienda de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, a manos de cuatro delincuentes que ingresaron a la vivienda mientras el hombre miraba el partido de Estudiantes frente a Flamengo, por la semifinal de la Copa Libertadores.

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El hecho ocurrió alrededor de las 23, en una propiedad ubicada en avenida 13 entre 33 y 34. Los ladrones se llevaron dinero y joyas.

La víctima, hincha del club platense, se encontraba en su dormitorio mientras observaba el partido cuando fue sorprendida por los asaltantes, que vestían ropa oscura, guantes y pasamontañas y portaban armas de fuego.

Según consta en la denuncia, los delincuentes comenzaron a exigirle dinero en efectivo, dólares y oro. Bajo amenazas constantes, el hombre les indicó que tenía una caja fuerte en la habitación, que los asaltantes abrieron para apoderarse de una suma importante de dinero, parte en dólares y pesos, además de dos pistolas.

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El robo no terminó con la caja fuerte. De acuerdo con el testimonio de la víctima, mientras uno de los hombres permanecía junto a él, los otros recorrieron los distintos ambientes de la casa en busca de más objetos de valor.

Le insistían con que debía tener más dinero y lo amenazaban con matarlo. La secuencia se extendió durante aproximadamente una hora, en la que el jubilado permaneció atado y controlado en todo momento por la banda. Según declaró, no lo golpearon, pero vivió momentos de pánico debido a que se trataba de una banda que sabía lo que hacía.

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Antes de escapar, los delincuentes le exigieron las llaves de su vehículo, un Jeep Compass blanco con techo negro que estaba estacionada en el garaje. También se llevaron las llaves de la vivienda y el control remoto del portón.

Una vez que los asaltantes se fueron, el damnificado consiguió desatarse y avisó a sus familiares.

Recién después advirtió que una reja de la ventana de un baño, en la planta alta, había sido cortada y que la abertura estaba dañada, por lo que sospecha que ese fue el punto de ingreso de los delincuentes, indicó el medio platense.

Voceros policiales indicaron que la investigación quedó en manos de la comisaría Segunda, que busca establecer cómo actuó la banda e identificar a los responsables.

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