Crimen y Justicia

Juicio por Loan: peritos, gendarmes y testigos de las tareas en el hotel Despertar del Iberá declararán este miércoles

El debate se reanuda tras una semana. Para la audiencia de hoy fueron convocados ocho testigos

Juicio por Loan Peña - Portada
El juicio por la desaparición de Loan Peña se reanudará este miércoles con ocho testigos citados
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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tendrá este miércoles una nueva audiencia, con ocho testigos convocados ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Declararán peritos, integrantes de Gendarmería Nacional y personas vinculadas con diligencias realizadas en el hotel Despertar del Iberá, en 9 de Julio.

La jornada está prevista para las 08.30. Entre los citados figura Jorge Sebastián Reimer, perito del Instituto Médico Forense. También comparecerá Florencia Denise Esquivel, de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

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La lista incluye a Leonardo Hernán Moya, primer alférez del Escuadrón 48 “Corrientes” de Gendarmería, que elaboró un informe sobre los vehículos de los imputados Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

Un hombre y una mujer, ambos con chalecos de protección negros, el del hombre con la sigla SPF, posan para la cámara en primer plano
Carlos Pérez y María Victoria Caillava

Otros dos efectivos de esa fuerza, Horacio Américo Insfrán y Gonzalo Gabriel Gómez, fueron citados por su participación en rastrillajes y allanamientos.

También declararán Sandra Inés Sánchez y Verónica Andrea Robledo, quienes estuvieron ligadas a tareas de Prefectura en el hotel Despertar del Iberá, adonde una comisión acudió el 9 de julio de 2024 para identificar a las personas alojadas y constatar la situación de Camila Núñez —pareja del primo de Loan—, Macarena Peña —hija de la imputada Laudelina Peña— y varios menores.

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Aquella vez, los efectivos montaron una consigna en el hotel y, tras la llegada del dueño del establecimiento, ingresaron para realizar la constatación. En ese contexto, identificaron a Nicolás “El Americano” Soria, quien se presentó como integrante de Interpol, y a otras personas que se presentaban como asesores de la Fundación Lucio Dupuy. La diligencia estuvo marcada por incidentes y por las obstrucciones que, según declararon los prefectos, ejercieron Soria y otros integrantes del grupo alojado allí.

JUICIO POR LOAN - NICOLAS EL AMERICANO SORIA
Nicolás "El Americano" Soria

La octava convocada es Carina Elizabeth Peidrín, licenciada en Trabajo Social del Cuerpo Forense del Poder Judicial de Corrientes. En su caso, estuvo presente durante el acompañamiento y las entrevistas realizadas a dos de los menores identificados en el expediente.

La audiencia se realizará una semana después de que se incorporara nuevo material sobre las pericias odorológicas en los vehículos de Pérez y Caillava.

Marilú Vásquez, jefa del equipo canino de la Policía de Salta, entregó al tribunal un pendrive con videos y fotografías de aquellos estudios, que no habían sido agregados durante la instrucción. La especialista afirmó que conservó filmaciones de las tareas realizadas en junio de 2024, registradas con su teléfono celular.

Vásquez explicó que los canes marcaron rastros compatibles con el olor de Loan en el Ford Ka y en la Ford Ranger de Pérez y Caillava. En tanto, el cotejo realizado sobre el Volkswagen Voyage de Daniel Ramírez y Mónica Millapi no arrojó un resultado positivo.

Pericia Luminol caso Loan
El vehículo de Daniel Ramírez y Mónica Millapi: fue peritado y no se encontraron rastros de Loan

Luego de que el tribunal recibiera el material, las defensas solicitaron que los archivos fueran extraídos desde el teléfono original con el que se grabaron. La perito respondió que ya no utiliza ese aparato y que había transferido los videos a una computadora antes de copiarlos en el dispositivo que llevó a la audiencia.

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