Juicio a “Pity” Álvarez: comienzan los alegatos de la Fiscalía y hay expectativa por el pedido de pena

“Pity” Álvarez lleva 40 días internado en una clínica psiquiátrica de Castelar (Foto/Maximiliano Luna)

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El juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian “El Gringo” Díaz continuará este miércoles con el alegato del fiscal Sandro Abraldes, quien deberá exponer sus conclusiones sobre las pruebas reunidas durante el debate y dar a conocer qué pena solicitará para el músico. La audiencia está prevista para las 11.30, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

La exposición llega después de 18 audiencias, casi 40 testigos y tres meses de debate, que comenzó el pasado 10 de agosto y estuvo atravesado por reiterados planteos de la defensa vinculados con el estado de salud del acusado. La etapa testimonial concluyó el viernes pasado con la declaración de Silvina Álvarez, hermana del cantante, antes de que empezaran los alegatos.

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Ese mismo día, la querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, solicitó una condena de 11 años y dos meses de prisión por homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. Ahora será el turno de la Fiscalía.

Hasta el cierre de esta nota, se mantenía el hermetismo sobre la postura de Abraldes. Una fuente vinculada al caso estimó que la Fiscalía podría mantenerse cerca de la pena solicitada por la querella, aunque no descartó que requiera entre uno y tres años más. Se trata, de todos modos, de una estimación y no de una confirmación sobre el planteo que hará el fiscal.

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Durante el proceso, Abraldes mantuvo una postura crítica frente a los pedidos de los abogados del cantante para suspender el juicio por su estado de salud. Incluso, mucho antes de que Álvarez se sentara en el banquillo, a fines de 2025, dispuso que efectivos de la Policía Federal asistieran a un recital que dio en Córdoba para registrar su comportamiento. El objetivo era aportar las imágenes a la junta médica encargada de determinar si estaba en condiciones de afrontar el debate.

Para este miércoles, los representantes de la Fiscalía estarán presentes en la sala, mientras que los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro participarán de manera virtual, según pudo saber Infobae. Los abogados de la querella, que siguieron la última jornada por Zoom, podrían concurrir presencialmente.

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El fiscal general Sandro Abraldes (derecha) junto al auxiliar fiscal Nicolás Stivala (izquierda) y Sebastián Watcher (centro) (RsFotos)

El pedido de la querella y los atenuantes que tuvo en cuenta

El viernes pasado, Fabián Améndola reconstruyó durante su alegato la secuencia del crimen ocurrido el 12 de julio de 2018, en el barrio Samoré de Villa Lugano. Sostuvo que las pruebas reunidas permitieron establecer que Díaz recibió un primer disparo y luego otros tres a corta distancia, cuando ya se encontraba en el suelo.

“Se acercó y lo remató”, afirmó el abogado al describir la conducta del músico. También aseguró que no existió una agresión ilegítima que justificara la reacción armada y descartó tanto la legítima defensa como un eventual exceso.

Al fundamentar el pedido de 11 años y dos meses de prisión, el letrado mencionó la indefensión de la víctima y las consecuencias del crimen para su hija menor, que tenía ocho años cuando ocurrió el hecho y debió someterse a tratamiento psicológico, según declaró su madre, Verónica Román.

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Sin embargo, también valoró una serie de circunstancias favorables al acusado. Entre ellas, el trastorno por consumo de sustancias que padece, su presentación voluntaria ante la Policía y el arrepentimiento que manifestó durante el juicio.

Álvarez se entregó horas después del crimen (Foto/Maximiliano Luna)

Otro de los aspectos considerados fue el ofrecimiento de Álvarez de colaborar económicamente con una de las hijas de Díaz. Durante su declaración ante el tribunal, el músico planteó la posibilidad de organizar un recital para recaudar dinero destinado a la familia de la víctima.

“Mi única forma de hacer eso es haciendo el arte que yo hago”, expresó el cantante, según recordó Améndola en su alegato.

Según pudo saber Infobae, la voluntad de reparación económica tuvo un peso importante entre los atenuantes considerados por la querella al momento de establecer la pena solicitada.

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El abogado también pidió que, ante un eventual veredicto condenatorio, se evalúe la posibilidad de que Álvarez cumpla la sentencia bajo arresto domiciliario y con salidas laborales, al considerar que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento del proceso.

La querellante Verónica Román, representada por Fabián Améndola y Fernando Burlando (RsFotos)

La estrategia de los abogados de “Pity”

La defensa del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados sostiene que el músico actuó en legítima defensa o, subsidiariamente, que existió un exceso en esa conducta.

En diálogo con Infobae, Javier Baños explicó que su estrategia apunta a demostrar que Álvarez reaccionó ante una situación de peligro y que su consumo problemático de drogas pudo haber influido en la manera en que percibió la amenaza.

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Los abogados también se apoyan en los testimonios de personas del entorno del cantante y de vecinos del barrio Samoré, quienes durante el debate describieron situaciones de hostigamiento, amenazas y conflictos que, según sus relatos, sufría Álvarez antes del crimen.

En su alegato del viernes pasado, la querella rechazó esa interpretación. “Jamás hubo un arma en manos de la víctima”, aseguró Améndola durante su exposición, al sostener que no existió una amenaza que justificara los disparos.

Parte del equipo de abogados de "Pity" Álvarez: Sebastián Queijeiro, Luciana Comerci, Alejandra Córdoba y Javier Baños (RSFotos)

Tras escuchar el pedido de condena, Baños consideró que el abogado de la familia de Díaz había sido “muy medido en el pedido de pena”.

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La defensa tendrá su turno para alegar el viernes 13 de noviembre, cuando está previsto que Baños y Queijeiro desarrollen sus argumentos finales ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Álvarez permanece internado en una clínica psiquiátrica de Castelar por disposición de la Justicia civil. Su estado de salud atravesó buena parte del juicio y motivó numerosos planteos de sus abogados sobre su capacidad para participar del proceso.

"Pity" Álvarez y la víctima, Cristian "El Gringo" Díaz

En la última audiencia también surgió una controversia por el resultado positivo de cocaína que presentó el músico después de declarar presencialmente ante el tribunal. Abraldes anunció que impulsará una investigación para determinar cómo accedió a la sustancia y si existieron responsabilidades de terceros.

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Una vez concluidos los alegatos de la Fiscalía y la defensa, el TOC N° 29 deberá avanzar hacia una definición sobre la responsabilidad penal del cantante por el crimen de Díaz. El veredicto podría conocerse a mediados de diciembre.