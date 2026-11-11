Crimen y Justicia

Incautaron más de 10 toneladas de cobre de un depósito de Río Negro provenientes del mercado ilegal

La inspección en Estado de Israel y Ruta 22 de la localidad de Cipolletti terminó con el cierre del establecimiento, donde había 24 bolsones de material metálico sin documentación de origen

Un hombre de espaldas con camiseta negra coloca una faja con la palabra clausurado sobre un gran portón metálico de color verde
La Municipalidad de Cipolletti decomisó más de diez toneladas de metales no ferrosos en un depósito clandestino. (Río Negro)
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Más de 10 toneladas de metales no ferrosos fueron decomisadas durante un operativo de la Municipalidad de Cipolletti, provincia de Río Negro, en un depósito sin habilitación comercial ubicado en el intersección de Estado de Israel y la Ruta Nacional 22. El material, compuesto principalmente por cobre, estaba repartido en 24 bolsones y su procedencia no pudo ser acreditada durante la inspección.

El procedimiento derivó en la clausura del establecimiento y en la aplicación de multas millonarias a la firma responsable, una empresa con origen en Mendoza. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, según informaron desde el Municipio.

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Según informó el portal Río Negro, en el predio, los inspectores hallaron cables quemados, cables de alta tensión, griferías y otros objetos metálicos. La falta de documentación sobre el origen de esos materiales fue uno de los aspectos centrales detectados en el control, que contó con el acompañamiento de la Policía de Río Negro.

El operativo fue llevado adelante por agentes de la Secretaría de Fiscalización y de la Dirección de Comercio local. De acuerdo con la información oficial, el lugar desarrollaba una actividad comercial sin contar con la habilitación correspondiente.

La inspección permitió constatar incumplimientos de la Ley provincial 5669 y del Código de Habilitaciones Comerciales de Cipolletti. A partir de esas irregularidades, las autoridades municipales resolvieron cerrar el depósito e incautar la mercadería que permanecía allí almacenada.

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El volumen del material decomisado superó las 10 toneladas. La mayor parte correspondía a cobre, un metal utilizado en instalaciones eléctricas, cables y distintos componentes industriales. Los 24 bolsones relevados en el predio fueron puestos bajo resguardo judicial mientras avanza la investigación.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, se refirió al resultado del operativo y sostuvo que el gobierno local mantendrá los controles sobre los comercios dedicados a la compraventa de metales. “En Cipolletti estamos muy firmes contra la delincuencia y somos muy estrictos con los controles comerciales. Queremos saber quiénes están detrás de cada negocio, qué comercializan y que cumplan con las leyes provinciales y municipales. Acá la delincuencia no tiene lugar”, afirmó, según un comunicado de la Municipalidad.

La declaración del jefe comunal puso el foco en la identificación de los responsables de los negocios y en el cumplimiento de los requisitos provinciales y locales. La actividad de compra, acopio y venta de materiales metálicos está alcanzada por normas específicas, por lo que los comercios deben ajustarse a las exigencias de habilitación y documentación establecidas por las autoridades.

Una bolsa grande de tela blanca que contiene atados de cables de cobre pelados y una mano visible en el borde inferior
Los inspectores detectaron cables quemados, líneas de alta tensión y griferías cuya procedencia legal no pudo ser acreditada. (Río Negro)

La intervención en el depósito forma parte de una serie de fiscalizaciones sobre establecimientos vinculados al comercio de metales. De acuerdo con el Municipio, más de 20 comercios del sector ya fueron inspeccionados en distintos puntos de la ciudad.

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, relacionó estas tareas con los robos de cables y el impacto que pueden provocar sobre los servicios. “Detrás de cada metro de cable robado hay un barrio sin luz, un semáforo apagado o una familia sin servicio. Cuando cortamos la cadena de comercialización, desalentamos el robo. Vamos a seguir controlando y clausurando a quienes operen fuera de la ley”, expresó, de acuerdo con la comunicación oficial.

La postura municipal apunta a intervenir sobre los circuitos de comercialización de materiales cuya procedencia no esté documentada. En ese marco, la clausura del depósito y el decomiso de los metales quedaron asociados a las infracciones detectadas durante la inspección.

Tras el operativo, los metales incautados quedaron bajo custodia judicial. La medida alcanza al cobre y al resto de los objetos hallados en el predio, incluidos los cables quemados, los cables de alta tensión y las griferías.

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