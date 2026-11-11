Imputaron y trasladaron a la penitenciaría al hombre que fue atacado a puñaladas por abusar de una menor en Mendoza

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza imputó al hombre apuñalado en Las Heras por abuso sexual agravado por la convivencia. (Gentileza: X, @PrensaJudicial)

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Luego de que se diera a conocer que un hombre había sido apuñalado por abusar de una menor de edad en Las Heras, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza resolvió imputarlo por el delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia. A raíz de esto, fue trasladado hacia la penitenciaría local.

Según pudo confirmar Infobae, la medida fue dispuesta este martes por la fiscal Mercedes Moya. La citación se produjo luego de que el acusado recibiera el alta médica por las heridas que sufrió tras ser atacado en la vía pública.

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Tras ser informado sobre su situación procesal, el imputado quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y fue trasladado a la Penitenciaría. No obstante, el organismo informó que no difundiría su identidad para resguardar a la menor.

De acuerdo con lo que se conoció del perfil del acusado, este había sido liberado días antes de cometer el abuso tras haber estado detenido por una causa de violencia de género. En ese marco, una familiar le había brindado hospedaje en su vivienda. En este contexto fue que habría abusado de una menor de la misma familia.

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El acusado recibió el alta médica en el Hospital Lagomaggiore tras sufrir heridas de arma blanca en el abdomen y los brazos.

El episodio ocurrió el martes 3 de noviembre en una vivienda de la calle Echevarría al 500, cuando el sospechoso fue perseguido durante varias cuadras por familiares y vecinos. La persecución terminó en inmediaciones de las calles Roca y Sarmiento, donde el acusado sufrió heridas cortantes en los brazos y una lesión de arma blanca en el abdomen.

De acuerdo con la información obtenida por Diario UNO, fue asistido por el personal médico y trasladado al Hospital Lagomaggiore. Tras ser encontrado con los signos vitales disminuidos, el hombre permaneció internado bajo custodia hasta este martes.

En principio, dos mujeres habían sido detenidas por la agresión. Una de ellas fue identificada como la madre de la menor, mientras que la segunda sería una presunta familiar. No obstante, la segunda de estas fue liberada horas después.

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Al día siguiente, la madre de la nena recuperó la libertad, debido a que la Justicia evaluó que habría actuado bajo un estado de emoción violenta. Sin embargo, la investigación sobre ese ataque sigue en curso y busca establecer la participación de todas las personas involucradas.

La zona en donde el hombre fue encontrado herido

Según el relato de los vecinos, la persecución se habría prolongado durante unas siete cuadras en dirección sur, cerca de la plaza departamental de Las Heras. A lo largo del recorrido, algunos testigos señalaron que las acusadas habrían arrojado piedras contra el hombre mientras huía.

No obstante, los testigos indicaron que la secuencia concluyó en la intersección de Roca y Sarmiento. Allí, una de las mujeres alcanzó al sospechoso y lo hirió con un cuchillo de carnicero, mientras el sospechoso habría intentado defenderse. También dijeron haber escuchado gritos después de las 7.

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La Policía secuestró el cuchillo en una acequia cercana. El arma tenía una hoja de 25 centímetros de largo y cuatro centímetros de ancho. Además, los investigadores hallaron rastros de sangre a lo largo de unos 30 metros de vereda y frente a un centro de kinesiología cercano al lugar donde el hombre quedó tendido.

Detuvieron a un hombre por abusar de sus cinco hermanas y acusaron a su madre de ser cómplice

A mediados de agosto, un hombre de 29 años fue detenido en Mendoza y la Fiscalía solicitó su prisión preventiva por una investigación que lo vincula con presuntos abusos sexuales contra sus cinco hermanas. En la misma causa, su madre fue imputada como presunta partícipe de los hechos.

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La denuncia penal fue presentada en mayo de 2025 y derivó en una pesquisa a cargo del fiscal de Delitos Sexuales Nicolás Muñoz. La acusación sostiene que los hechos habrían ocurrido durante varios años dentro del entorno familiar.

La Fiscalía imputó a un hombre por presuntamente haber abusado de sus hermanas y a su madre por presunta participación de los hechos (Gobierno de Mendoza)

El grupo familiar estaba conformado por los padres, el joven detenido y cinco hermanas, dos de ellas menores de edad. Según las constancias reunidas en el expediente, los primeros ataques habrían comenzado cuando la hermana mayor tenía entre 10 y 13 años.

Con el paso del tiempo, de acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, las agresiones se habrían extendido al resto de las jóvenes. La Justicia considera a las mellizas de 15 años víctimas en el expediente, aunque las imputaciones vinculadas específicamente con ellas todavía no fueron formalizadas.

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De acuerdo con la información obtenida por La Voz del Interior, las denunciantes señalaron que la madre habría intervenido en los hechos y las habría intimidado para evitar que hablaran. De hecho, una de las jóvenes declaró que le suministraba pastillas para dormir y que, al despertar, se encontraba desnuda.

La investigación también incorporó el relato de que las hermanas construyeron un escondite en el patio de la vivienda entre 2013 y 2018, con el objetivo de resguardarse. Desde ese lugar, afirmaron haber presenciado otras conductas que son materia de investigación, entre ellas un supuesto episodio de abuso contra un animal de la familia.

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La pesquisa determinó que el padre no residía en la casa, luego de que la madre lo denunciara por un presunto abuso sexual. Sin embargo, las hijas negaron que él hubiera ejercido violencia física o sexual contra ella y sostuvieron que esa presentación habría buscado encubrir al hermano. A raíz de esto, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del joven y de su madre.