Balearon en la cabeza a un joven en Tucumán durante una discusión y hay dos detenidos

Personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales trabajó en la vivienda de calle Manuel Estrada al 2100, donde ocurrió el ataque

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Un joven de 19 años recibió un disparo en la cabeza durante una discusión en el barrio Echeverría, en el norte de San Miguel de Tucumán. La víctima permanece internada con pronóstico reservado. Hay dos personas detenidas por el hecho.

La víctima fue identificada como Rodrigo Maximiliano Ortiz, quien ingresó primero al hospital Avellaneda y luego fue derivado al hospital Ángel C. Padilla por la gravedad de la lesión. Allí, los médicos constataron que tenía una herida de arma de fuego y resolvieron intervenirlo quirúrgicamente de urgencia.

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De acuerdo con la información que fue difundida por el Ministerio Público Fiscal, el episodio ocurrió este martes en la vivienda ubicada sobre la calle Manuel Estrada al 210, en el barrio Ortiz.

El hospital Ángel C. Padilla, donde permanece internado el joven de 19 años herido en barrio Echeverría

Según la reconstrucción, dos hombres llegaron al lugar alrededor del mediodía y comenzaron a discutir, aunque todavía no se conocen las razones por las que se originó el conflcito.

En ese momento, uno de los visitantes habría ingresado a la vivienda por razones que aún se desconocen. En ese lugar, Ortiz fue alcanzado por un disparo que le causó una lesión en la cabeza.

Luego de conocerse el hecho, dos hombres fueron aprehendidos en relación con la causa. Según los datos preliminares, uno de ellos sería el presunto autor del disparo, mientras que el segundo quedó a disposición de la Justicia para establecer qué intervención tuvo durante la discusión registrada en la vivienda.

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La investigación quedó bajo la responsabilidad de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, que está dirigida por el fiscal Pedro Gallo. En el lugar donde ocurrió el ataque, los investigadores fiscales Sylvina Ojeda y Germán Díaz supervisaron las primeras medidas que fueron ordenadas.

Integrantes del ECIF y de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I supervisaron las primeras medidas en el lugar del hecho

Además, participaron las áreas interdisciplinarias del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), convocadas para el relevamiento de la escena y la búsqueda de elementos de interés para el expediente. Ese trabajo busca obtener precisiones sobre la mecánica del disparo y los movimientos previos de las personas involucradas.

Por el momento, las autoridades no difundieron las identidades de los sospechosos aprehendidos ni informaron cuáles serían las imputaciones formales. La situación procesal de ambos dependerá de los elementos que se incorporen durante las próximas medidas previstas en la investigación.

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La causa continuará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, mientras se reúnen las pruebas necesarias para establecer las responsabilidades penales que correspondan. También se busca determinar si existía algún vínculo o conflicto previo entre la víctima y los sospechosos.

Las actuaciones que se incorporen al expediente serán relevantes para establecer si los dos hombres tuvieron el mismo nivel de participación en el episodio o si uno de ellos intervino únicamente en los momentos previos a la agresión. Ese punto será analizado a partir de los elementos relevados por el ECIF y de los datos que surjan de las declaraciones que pueda recibir la Fiscalía.

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Balearon a un joven en Corrientes

La semana pasada, un hecho similar se registró en Corrientes, cuando un joven futbolista fue baleado por la espalda a la salida de un boliche tras una discusión.

Se trata de Alejo Ruiz Cobo, de 20 años, quien se desempeña como volante del club San Jorge, pertenenciente a la liga local.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, una motocicleta Honda Wave, en la que viajaban Ruiz Cobo y otro joven identificado como Solís, impactó contra un Volkswagen Gol Trend, que era conducido por un hombre de apellido Sánchez. Sin embargo, las autoridades creen que el siniestro no estaría relacionado con el ataque.

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Pese a que, en las primeras horas, el entorno del joven recibió una versión sobre un posible intento de robo protagonizado por uno de sus amigos, la mamá de la víctima afirmó que personas cercanas a los involucrados aportaron posteriormente otra reconstrucción.

La mujer sostuvo que el episodio habría comenzado a la salida de un boliche, donde el grupo que acompañaba a su hijo habría sido atacado por varias personas. “Empezó en el boliche, en una pelea que salieron del boliche y ellos fueron, o sea, él y sus amigos que eran en total cuatro fueron atacados por un grupo mucho mayor”, expresó en una entrevista con Radio Dos. Cuando intentaron escapar de la agresión, Ruiz Cobo recibió el tiro por la espalda, lo que hizo que la motocicleta en la que se trasdalaba perdiera el control y chocara con el vehículo.

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