Crimen y Justicia

Asesinaron de un tiro por la espalda a un hombre en Corrientes y hay tres detenidos

José Lino Arrondo recibió un impacto de arma de fuego en la esquina de Toranzo y Roque Sáenz Peña de la localidad de Santo Tomé. No se descarta una modalidad vinculada al sicariato

Calle con rastros de tierra rojiza, un automóvil gris en circulación, casas bajas, postes de electricidad y vegetación
La policía halló el cuerpo de José Lino Arrondo con un disparo en la espalda en la ciudad de Santo Tomé (Google Maps)
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En las últimas horas del pasado lunes, un hombre fue encontrado muerto con un disparo por la espalda en Santo Tomé, provincia de Corrientes. El cuerpo apareció en inmediaciones de la esquina de Toranzo y Roque Sáenz Peña, una zona donde se desplegó un procedimiento policial tras el aviso sobre la presencia de la víctima.

Con el paso de las horas, las autoridades identificaron al fallecido como José Lino Arrondo, de 53 años. Era conocido en la ciudad por el apodo de “Coli” y se desempeñaba como pescador.

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De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Litoral, la causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de turno, que dispuso una serie de medidas para esclarecer el hecho. En ese marco, tres personas fueron aprehendidas y su eventual vinculación con el homicidio será analizada a partir de las actuaciones policiales y judiciales.

Los primeros datos incorporados al expediente indican que Arrondo se había reunido con amigos durante las horas previas a su muerte. De acuerdo con esa información, el pescador se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en cercanías del sitio donde más tarde fue encontrado sin vida.

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Con este dato, los investigadores deberán reconstruir los movimientos de la víctima, identificar a quienes estuvieron con él y determinar si existió un conflicto anterior al ataque.

También se ordenó el traslado del cuerpo para realizar una autopsia médico legal. Entre las versiones bajo análisis, se estima que el episodio podría haberse originado antes en una vivienda del barrio Arroyito. Según esa reconstrucción preliminar, allí había un grupo de personas que consumía alcohol cuando llegó un hombre a bordo de una motocicleta.

Tres personas quedaron a disposición de la Fiscalía de turno para evaluar su posible vinculación con el homicidio.
Tres personas quedaron a disposición de la Fiscalía de turno para evaluar su posible vinculación con el homicidio.

Siempre de acuerdo con esa versión, el motociclista habría comenzado a disparar sin mediar palabra. Uno de esos disparos habría alcanzado a Arrondo, cuando intentaba escapar o buscar resguardo.

Esa secuencia todavía no fue confirmada oficialmente por las autoridades que intervienen en la causa. Por ese motivo, forma parte de una hipótesis que deberá ser contrastada con testimonios, registros disponibles en el sector, pericias balísticas y los resultados de la autopsia.

A su vez, tampoco descartan que se trate de un crimen bajo la modalidad de “sicariato”. No obstante, hasta el momento, no se informó públicamente la existencia de elementos concluyentes que permitan establecer que el ataque haya respondido a ese tipo de crimen.

Como resultado de las primeras tareas investigativas, la Policía de Corrientes aprehendió a tres personas, pero se desconoce su identidad y el porqué fueron detenidos.

Ahora, la investigación se concentra en establecer si el ataque ocurrió exactamente en el punto donde fue localizado el cuerpo o si Arrondo fue herido en otro lugar y luego alcanzó a desplazarse hasta las cercanías de Toranzo y Roque Sáenz Peña. Esa precisión será central para ordenar la cronología del caso.

Las autoridades también deberán determinar si el hecho tuvo relación con una discusión previa, una agresión dirigida contra la víctima o alguna otra circunstancia. La información disponible hasta ahora no permite atribuir un móvil ni señalar responsables.

La causa seguirá a cargo de la Fiscalía de turno, que espera los resultados de las medidas ordenadas para definir los próximos pasos.

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