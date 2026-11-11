Allanamientos por droga y más de $43 millones en transferencias: así cayó una banda narco en Neuquén

La investigación judicial reconstruye una presunta modalidad de venta de drogas desde una vivienda del barrio El Trébol

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La Justicia investiga a una red de comercialización de estupefacientes en la ciudad de Neuquén, que sumó transferencias por $43 millones a través de una billetera virtual. La Justicia imputó a una pareja por la venta de cocaína y marihuana, y dispuso cuatro meses de prisión preventiva para el hombre.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Paula Yerfino formuló cargos contra A.C.H.Q. y B.A.J. y los acusó de integrar, junto con otras personas, una presunta estructura narco desde una vivienda del barrio El Trébol.

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La acusación encuadró los hechos como comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, en calidad de coautores. La calificación corresponde al artículo 5, inciso c, y al artículo 11 de la Ley 23.737, en función del artículo 45 del Código Penal.

La Fiscalía situó una primera etapa de la presunta actividad entre el 15 de julio y el 25 de septiembre de este año, en una vivienda del barrio El Trébol. Según la acusación, el domicilio funcionaba como un punto fijo de venta de estupefacientes. Allí, los imputados habrían asignado a otras personas tareas vinculadas con la custodia de las sustancias y la recepción del dinero obtenido en las operaciones.

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La zona del barrio El Trébol donde la fiscalía ubicó uno de los domicilios investigados por presunta comercialización de estupefacientes (Google Maps)

Durante un allanamiento realizado en el lugar, secuestraron 438,1 gramos de marihuana y 5,3 gramos de cocaína, además de efectivo y una balanza digital. El material incautado forma parte de los elementos que la fiscalía presentó ante el juez de garantías Juan Manuel Kees para sostener la imputación.

La segunda modalidad investigada se habría desarrollado desde el 16 de octubre hasta el 4 de noviembre. Las ventas ya no se realizaban únicamente desde el domicilio del barrio El Trébol, sino a través de encuentros breves pactados en distintos puntos de la vía pública. Los pagos se habrían efectuado tanto en efectivo como por transferencias electrónicas. Para las entregas, la investigación identificó la utilización de un automóvil de la marca Peugeot.

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El análisis de las cuentas de la billetera virtual registradas a nombre de ambos imputados aportó otro dato relevante al expediente. La fiscalía expuso durante la audiencia que se detectaron operaciones por más de $43 millones, que estarían relacionadas con la actividad de comercialización de drogas investigada.

El 4 de noviembre, los efectivos realizaron un segundo procedimiento en el domicilio particular de la pareja, en la ciudad de Neuquén. Allí secuestraron 252 gramos de cocaína fraccionada, 1,7 gramos de cannabis, $140.000, cinco teléfonos celulares, tres balanzas digitales, elementos de corte y acondicionamiento, y una réplica de arma de fuego con su cargador.

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Durante la audiencia, Yerfino solicitó la prisión preventiva de A.C.H.Q. por cuatro meses. La representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que existían riesgos de fuga o de falta de sometimiento a la Justicia, además de la posibilidad de que el acusado entorpeciera la investigación.

Para B.A.J., el magistrado impuso medidas alternativas a la detención. La mujer deberá presentarse una vez por semana en una comisaría, no podrá acercarse ni comunicarse por ningún medio con las testigos de la causa y tendrá prohibido ingresar al inmueble del barrio El Trébol durante los próximos cuatro meses.

La fiscalía continuará con el análisis de los teléfonos secuestrados, los movimientos financieros y el resto de las pruebas incorporadas al expediente antes de que venza el plazo fijado para la investigación.

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