Un grupo de delincuentes asaltó a una pareja de jubilados: tras un rastreo de celulares, cayó un sospechoso

Detuvieron a un sospechoso por una entradera en Mar del Plata

Un grupo de delincuentes asaltó a una pareja de jubilados en su casa de la ciudad de Mar del Plata y escapó con el vehículo y los teléfonos de las víctimas, entre otras pertenencias. La entradera ocurrió en diciembre pasado y, luego de que la policía rastreara los celulares robados, este jueves fue detenido un sospechoso.

Todo comenzó la mañana del 24 de diciembre último, cerca de las 9.30, en una vivienda ubicada sobre la calle en Montes Carballo. Según el relato de las víctimas -ambas de 70 años-, cuatro ladrones entraron por una ventana trasera y les robaron un Citroën C3 Aircross, además de dos celulares y otros objetos de valor.

Nadie resultó herido en el hecho. La jubilada pudo aportar datos sobre los atacantes y la policía científica trabajó en el lugar, en el marco de una causa a cargo del fiscal Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°13 de Mar del Plata.

Lucas Gabriel Salvatierra, el sospechoso detenido

La investigación de la DDI Mar del Plata avanzó a partir del análisis de las antenas de telefonía y los informes de la empresa prestataria. De ese modo, los agentes detectaron que uno de los teléfonos sustraídos, justamente el de la mujer, fue activado nuevamente y vinculado a un número que corresponde a una joven de 25 años identificada como Rocío Mailen Antonella Montano.

Con esa información, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento para una vivienda de Arana y Goiri al 11.800, en la misma ciudad.

El operativo se realizó en el amanecer de hoy. Fuentes policiales informaron que, durante el procedimiento, los policías encontraron el teléfono robado en poder de Lucas Gabriel Salvatierra, de 19 años, quien es pareja de Rocío Montano. Por disposición del fiscal Moyano, quedó bajo arresto por el delito de encubrimiento.

Además, en el lugar se incautaron otros dos celulares que serán analizados para determinar si están relacionados con el robo o con otros delitos.

Los tres celulares incautados durante el allanamiento: uno pertenece a una de los jubilados

Salvatierra fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán y en las próximas horas será indagado.

Mientras tanto, la investigación sigue adelante para identificar al resto de los involucrados.

El caso no es aislado. Esta semana, en la ciudad balnearia un jubilado de 86 años fue víctima de una violenta entradera tras permitir la entrada a su casa de una mujer a la que conocía y había ayudado en otras oportunidades.

El hecho ocurrió en una vivienda de Marcelo T. de Alvear al 2100. Los asaltantes redujeron al jubilado, lo ataron de manos, lo golpearon y lo amenazaron con un arma blanca. Luego, se dedicaron a revisar cada espacio de la casa en busca de dinero y objetos de valor.

En su intento de huida, los ladrones procuraron llevarse pertenencias en el auto del jubilado, pero el vehículo no arrancó y, ante ese contratiempo, escaparon a pie. La mujer, en tanto, permaneció junto a la víctima e intentó hacerle creer que también había sido reducida durante el asalto.

Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad de la zona reveló otra realidad: las imágenes permitieron establecer que ella había llegado al lugar junto a los delincuentes y se mantuvo con ellos antes de ingresar a la vivienda, lo que confirmó su participación activa en el hecho.