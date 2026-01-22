Crimen y Justicia

“Oremos por él”: el mensaje de la mamá de Bastian tras el último parte médico

Macarena hizo un posteo en sus redes sociales donde compartió las novedades en el cuadro de su hijo, internado tras un brutal choque en Pinamar. Qué informaron los médicos

Bastian, el nene de 8
Bastian, el nene de 8 años que sigue en estado crítico tras el accidente en La Frontera

Un nuevo parte médico reveló cómo sigue la salud de Bastian Jeréz, el nene de 8 años que sufrió graves heridas tras un brutal choque en Pinamar. El niño está internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, en Mar del Plata, donde el equipo médico a cargo de su tratamiento sigue de cerca su evolución.

De acuerdo con el comunicado difundido este jueves, durante la tarde de ayer los profesionales desarrollaron un procedimiento programado para retirar el respirador, con el fin de evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios. Sin embargo, los médicos constataron que no presentaba respiración espontánea, situación que atribuyeron a un posible compromiso neurológico. Ante este cuadro, se resolvió reinstalar la asistencia respiratoria mecánica para garantizar la oxigenación adecuada.

En el mismo parte, el hospital informó que se efectuó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar la realización de una traqueotomía. Esta intervención tiene como objetivo asegurar una vía respiratoria más estable y adaptada a las necesidades del paciente, especialmente en el contexto de una internación prolongada y la utilización continua de soporte ventilatorio. El equipo médico explicó que este tipo de procedimientos suele indicarse para brindar mayor seguridad en la atención de niños que requieren respiración asistida durante lapsos extendidos.

El mensaje de la mamá
El mensaje de la mamá de Bastián tras el último parte médico

Durante la última jornada, los médicos realizaron estudios complementarios para evaluar posibles daños en el sistema nervioso central de Bastian. Los resultados definitivos de estos exámenes aún se encuentran pendientes, y serán determinantes para establecer el alcance de las lesiones y orientar los próximos pasos en el tratamiento. Hasta el momento, el pronóstico del paciente sigue siendo reservado y continúa bajo estricto monitoreo.

En este contexto, Macarena, la madre de Bastian, publicó un mensaje en sus redes sociales este jueves, en el que expresó: “Seguimos pidiendo por Basti. En estos momentos le están realizando una resonancia, oremos por él, por su cabecita, por su columna, por todo su cuerpito. Vamos hijo, sos muy fuerte. TE AMO”.

Las últimas novedades de la investigación

El Juzgado de Garantías Departamental de Villa Gesell, que interviene en el caso de Bastian Jeréz, el nene accidentado en La Frontera (Pinamar), resolvió el secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok y el vehículo todo-terreno Can-Am Maverick (UTV), junto con sus sistemas electrónicos y manuales de usuario, en el marco de una causa que investiga lesiones culposas.

La medida, ordenada el 21 de enero de 2026, responde a un pedido realizado por el fiscal Sergio Germán García, quien argumentó la necesidad y urgencia de preservar los rodados y acceder a información almacenada en los dispositivos electrónicos de los vehículos.

Según el documento judicial, el Ministerio Público Fiscal solicitó la conversión en secuestro de la incautación para asegurar pruebas fundamentales para el avance de la investigación.

La camioneta involucrada es una Volkswagen Amarok, que era conducida por Manuel Molinari, mientras que el otro rodado secuestrado es un vehículo tipo UTV marca Can-Am, modelo Maverick, que era manejado por una mujer de apellido Quiroz. Ambos fueron incautados por considerarse que podrían contener información relevante para esclarecer los hechos bajo análisis.

El fiscal García también pidió el secuestro y análisis de los manuales de usuario de ambos vehículos, así como de los sistemas EDR (grabadores de datos de colisión), módulos electrónicos y computadoras presentes en las unidades.

El objetivo es obtener información técnica o de registro que pueda aportar a la reconstrucción de la mecánica del incidente investigado. El juzgado autorizó que el personal designado por la fiscalía acceda a estos dispositivos y documentos para su análisis.

La causa, caratulada como “Molinari, Manuel s/Lesiones culposas” (IPP N° 03-03-238-26/00), tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 Departamental y el Juzgado de Garantías Departamental de Villa Gesell.

