Mendoza: imputaron a un menor por la muerte del adolescente de 17 años baleado en una pelea vecinal

La intersección de las calles donde ocurrió el hecho

Un menor de edad y una mujer fueron imputados por la Justicia de Mendoza acusados del homicidio del adolescente de 17 años que murió baleado este martes durante una pelea vecinal en Godoy Cruz.

Se trata de los dos principales sospechosos del homicidio, quienes fueron detenidos horas después del episodio. Según informaron fuentes judiciales, ambos quedaron imputados como coautores de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa”.

La acusación contra la sospechosa mayor de edad también está agravada por haber cometido el crimen junto a un menor.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 1° de Mayo y Matienzo, donde hubo una disputa en la que otras dos personas resultaron heridas. El presunto autor de los disparos sería un menor de edad.

Según reconstruyó la fiscal Andrea Lazo, a cargo de la investigación, el episodio se desarrolló alrededor de las 3.10 del martes, cuando un grupo de personas que se encontraba reunido en la vía pública comenzó a discutir por supuestas disputas previas entre vecinos del barrio.

En pocos minutos la violencia escaló y se inició una balacera. En medio del enfrentamiento, un joven extrajo un arma de fuego y disparó varias veces, alcanzando fatalmente al adolescente de 17 años. Otros dos jóvenes, cuyas identidades no fueron difundidas oficialmente, resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, la víctima recibió al menos un disparo en el tórax, lo que provocó su muerte en el lugar. Los otros heridos permanecen internados, uno de ellos en estado reservado.

El presunto tirador imputado, el menor de edad, habría intentado huir tras los disparos, pero fue localizado poco después por la policía, que lo puso a disposición de la justicia.

La escena del crimen fue preservada por el personal de la Policía Científica, que recolectó vainas servidas y otros elementos balísticos para su análisis. Además, se revisan cámaras de seguridad en las inmediaciones de la intersección para identificar con mayor precisión la secuencia de los hechos y la participación de cada involucrado.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, a cargo de Andrea Lazo. Fuentes judiciales informaron a Infobae que la investigación comenzó en las primeras horas de la madrugada y permanece bajo reserva mientras se toman declaraciones y se recolectan pruebas. Asimismo, destacaron que la fiscal está a cargo de la realización de peritajes balísticos en la zona del crimen.

Otra pelea vecinal en Mendoza que dejó a una mujer muerta

A principios de enero, una mujer de 39 años murió tras recibir un disparo en la calle 25 de Mayo al 400 en Guaymallén, Mendoza, después de que un grupo de cuidacoches se refugiara en su casa durante una pelea con personas que salían de un local nocturno.

La víctima fue alcanzada por un proyectil mientras bajaba una persiana en su vivienda. Según los reportes de la Unidad Investigativa (UID), la discusión que originó el conflicto surgió por el pago del estacionamiento. Durante el altercado, un vehículo blanco pasó frente a la casa y efectuó cinco disparos antes de darse a la fuga en dirección al Este.

El tirador fue identificado y, aunque se escapó del lugar del hecho, se presentó a la Justicia la semana pasada para entregarse. Quedó imputado como coautor del homicidio agravado.

La causa —investigada por Gabriela Nisoria, de la Oficina Fiscal N.° 1— tiene además a tres policías detenidos, quienes en primera instancia resultaron imputados como coautores del homicidio. No obstante, tras analizar nuevas imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, la funcionaria judicial dispuso modificar la calificación a encubrimiento agravado.

Fuentes del caso alegaron que los agentes, dos mujeres y un hombre, habrían ayudado a eludir la tarea de la Justicia y no reportaron el asesinato. Para ellos, la fiscalía interviniente dispuso el pago de una caución de 15 millones de pesos cada uno para que recuperen su libertad.