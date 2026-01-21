Crimen y Justicia

Misterio en Río Gallegos: escapó en pantuflas de un centro de salud, tomó un taxi y desapareció

Gabriel Darío Mileca, de 42 años, es buscado por su familia desde el 10 de enero, cuando lo vieron por última vez

Guardar
Gabriel Dario Mileca, desaparecido en
Gabriel Dario Mileca, desaparecido en Río Gallegos

Gabriel Darío Mileca, de 42 años, fue visto por última vez el 10 de enero pasado, cerca de las 11 de la mañana, cuando escapó en pantuflas del Centro de Salud Mental de Río Gallegos, Santa Cruz, tomó un taxi, se bajó en la zona de la prisión local y se desvaneció. Tras 11 días de búsqueda no hay rastros de él.

Para entender un poco el caso, hay que ir un poco a la historia de Gabriel, padre de tres hijos menores de edad. Su pareja, Susana Gugliermo, contó a Infobae que él había comenzado con un proceso depresivo que empeoró de forma progresiva. Sus familiares habían conseguido que aceptara internarse de forma voluntaria, pero a último momento, huyó del hospital.

Por esa razón, el Juzgado N°3 de Río Gallegos ordenó que sea llevado por la fuerza y una consigna policial. De alguna manera, el empleado de Distrigas, logró burlar la custodia y abordar el vehículo. “Me llamó y me dijo que le pagara al taxista”, reveló Gugliermo. Ese fue su último contacto.

En los rastrillajes encontraron huellas desnudas, por lo que creen que perdió el calzado en algún sitio y siguió a pie. Además, iba en short y en remera. Sin abrigo.

Gabriel Mileca, desaparecido en Río
Gabriel Mileca, desaparecido en Río Gallegos

Desde entonces, Susana toca puertas que la ayuden en la búsqueda que, a su criterio, es insuficiente. “A él lo quieren mucho acá. Es runner, todos están colaborando, pero no lo podemos encontrar, necesitamos más recursos. Las respuestas de las fuerzas son insuficientes, como así también del juzgado interviniente”, agregó.

“La provincia no quiere pagar el costo del helicóptero, por eso es que aún no está sobrevolando”, agregó y pidió ayuda al Ministerio de Seguridad Nacional para la búsqueda en una zona muy compleja con corrientes fuertes y médanos. “También necesitamos un dron”, sugirió.

Susana también responsabilizó a la médica responsable del tratamiento y a los policías que debían cuidarlo. “En un principio me dijeron que se había ido por una ventana, pero se fue por una salida de emergencia. Supuestamente, había sido medicado ese día a las 8 de la mañana, pero cuando me habló no lo parecía”, aseguró en diálogo con este medio.

La búsqueda

Medios locales indicaron que las autoridades y la comunidad local sostienen un operativo de búsqueda sin interrupciones en distintos sectores urbanos y costeros, mientras la atención se desplaza hacia el comportamiento de la marea, que podría aportar nuevas pistas para la investigación.

Según informó El Diario Nuevo Día, familiares, amigos y fuerzas de seguridad recorren médanos, predios y la costa, sin que hasta ahora se haya encontrado un rastro concreto de su paradero. La cobertura de La Opinión Austral detalla que la búsqueda incluye rastrillajes a pie, patrullajes, recorridas con perros entrenados y apoyo de organismos provinciales.

Un dato incorporado recientemente al operativo surgió de la intervención de un perro de rastreo, que marcó una posible presencia reciente en una casa de pescadores ubicada en la zona costera. Este indicio llevó a intensificar los operativos en ese sector, aunque los resultados hasta ahora siguen siendo negativos. El propietario del animal explicó que la marcación constituye un indicio concreto de paso reciente, por lo que el área permanece bajo análisis.

En las últimas horas, el aumento previsto del nivel del agua en la ría de Río Gallegos suma expectativa. Las autoridades consideran que la suba de la marea podría dejar al descubierto objetos o prendas que ayuden a reconstruir el recorrido de Mileca o aportar información relevante para su localización. Los equipos de búsqueda señalaron a LU17 que los cambios en la marea suelen modificar el escenario costero, desplazando elementos hacia sectores accesibles.

Temas Relacionados

DesaparecidosRío GallegosSanta Cruzúltimas noticias

Últimas Noticias

Córdoba: murió el hombre que había sido atropellado y baleado por error cuando volvía de jugar al fútbol

Paolo de la Fuente fue atacado el pasado 7 de enero. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos le amputaron la pierna derecha y lo indujeron a coma. Falleció en las últimas horas

Córdoba: murió el hombre que

Cayó una viuda negra en Villa Urquiza: el error que la delató y el increíble hallazgo en su departamento

Las autoridades lograron ubicar y aprehender a la mujer debido a que dejó su rastro en la escena de un robo cometido bajo esa modalidad

Cayó una viuda negra en

Mendoza: un adolescente de 17 años murió baleado en una pelea vecinal

Ocurrió esta madrugada en Godoy Cruz. El principal sospechoso es un menor de edad. La Justicia ya investiga el hecho

Mendoza: un adolescente de 17

La noche de terror de una familia en Mar del Plata: les robaron la casa rodante con ellos todavía adentro

Llegaron a Mendoza para pasar sus vacaciones en la ciudad balnearia, pero tres ladrones armados los sorprendieron en la ruta y los arrastraron a toda velocidad. En la huida, abandonaron a dos nenes

La noche de terror de

Nuevo parte: Bastián pasó la noche sin fiebre y con respiraciones espontáneas

El menor que sufrió graves lesiones en un choque en Pinamar permanece internado en un hospital infantil de Mar del Plata

Nuevo parte: Bastián pasó la
DEPORTES
Un defensor argentino que está

Un defensor argentino que está en la órbita de Lionel Scaloni alcanzó un marca histórica en la Premier League

La particular respuesta de Mabppé cuando un rival le nombró al Dibu Martínez antes de un penal

Alpine sacó a pista su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el video que circuló y el mensaje de Briatore

Australian Open: Francisco Comesaña luchó, pero quedó eliminado en la segunda ronda ante Frances Tiafoe

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

TELESHOW
La anécdota de Carla Quevedo

La anécdota de Carla Quevedo con la esposa de Brooklyn Beckham en medio del escándalo familiar: “Te vas a arrepentir”

Verónica Ojeda reveló el problema que atravesó al final del embarazo de Diego Fernando: “Estuve postrada en una cama”

Wanda Nara aclaró cómo es su relación actual con Martín Migueles: “Estoy bien así”

Maru Botana recordó la particular frase que le dijo una doctora tras la muerte de su hijo Facundo: “Buscó el momento”

Maxi López contó la insólita manera en que se tatuó a Wanda en el dedo

INFOBAE AMÉRICA

Cuba tendrá otro apagón récord

Cuba tendrá otro apagón récord con el 62% de la isla a la vez sin energía eléctrica este miércoles

El enviado de Trump confirmó que se reunirá con Putin en Moscú para discutir la paz en Ucrania: “Soy optimista”

El zafiro estrella más grande del mundo fue descubierto en Sri Lanka y podría valer 300 millones de dólares

Incendios forestales y emergencias: Protección Civil intensifica acciones por vientos y quema de basura en El Salvador

Trump dijo que no quiere usar la fuerza por Groenlandia, pero exigió negociaciones: “Sólo EEUU puede defender ese pedazo de hielo”