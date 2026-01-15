Crimen y Justicia

Liberaron a la joven de 18 años acusada de atacar con un cuchillo a su novio en Ensenada

La investigación policial incluyó el secuestro del utensilio usado en la pelea y prendas con sangre, mientras la mujer recuperó la libertad y la causa judicial sigue en trámite

La joven fue detenida en una vivienda cercana a la escena y liberada tras la decisión judicial aunque sigue vinculada al expediente

En la localidad de Ensenada, una joven de 18 años recuperó la libertad después de haber sido detenida por la Policía, acusada de atacar a cuchillazos a su novio de 19 años.

La decisión judicial llamó la atención, ya que la víctima permanece internada y la causa judicial sigue abierta. Sin embargo, el hombre no ratificó la denuncia, por lo que quien era su novia quedó en libertad.

De igual forma, la investigación continúa su curso bajo la carátula de “tentativa de homicidio”, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221.

El episodio, que tuvo lugar el último martes, se registró en una casa situada sobre la calle Santilli, entre Calzetta y Horacio Cestino, en la ciudad del sur bonaerense.

En línea con la reconstrucción de los hechos, la Policía arribó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un joven con heridas cortantes. Al ingresar, los efectivos hallaron a un muchacho de 19 años con lesiones en el pecho, la espalda, una mano y el mentón, todas compatibles con el uso de un cuchillo.

El herido fue atendido en el lugar por personal médico y luego trasladado de urgencia al Hospital Horacio Cestino, donde permanece internado bajo observación. El pronóstico continúa siendo reservado. La gravedad de las heridas y el contexto en que se produjeron motivaron la intervención inmediata de la Fiscalía en turno.

En un primer momento, la versión del joven herido ante los efectivos fue que había sufrido un intento de robo y que las lesiones se produjeron en ese contexto. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, surgieron testimonios que indicaron que el incidente se originó tras una discusión con su pareja. Testigos de la zona aportaron información clave para orientar la pesquisa hacia el entorno íntimo de la víctima y la acusada.

El joven herido permanece internado en el Hospital Horacio Cestino bajo observación médica y su estado sigue siendo reservado

Con estos datos, la Policía desplegó un operativo en el barrio. Una vecina de la zona permitió el ingreso de los agentes a su vivienda, luego de señalar que en ese domicilio se había producido una pelea entre personas conocidas. En el interior de la casa, los uniformados encontraron manchas de sangre, un cuchillo tipo cocina con hoja metálica y mango negro, y un retazo de tela de jeans con manchas hemáticas. Todos estos elementos fueron incautados como evidencia y forman parte de la causa que permanece en trámite.

La joven de 18 años fue detenida en esa vivienda y trasladada a sede judicial, bajo la imputación de tentativa de homicidio. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 16 del Departamento Judicial La Plata, que actuó de inmediato ante la magnitud del caso.

Un hombre mató a su pareja y a su bebé

La Policía de la Provincia de Buenos Aires arrestó el viernes pasado a Luis Acosta Abruzzese por el asesinato de su pareja y de su hijo de once meses, según detallaron fuentes de la investigación a Infobae.

El caso se descubrió tras la inquietud de los padres de Gimena Agustina Cardozo López, de 27 años. Ellos, al no poder contactarla desde el día anterior y al notar que el yerno bloqueaba cualquier comunicación, decidieron acercarse a la vivienda situada en Matienzo al 5500.

La madre de la joven, temiendo lo peor, fue personalmente a la casa. Allí, Acosta Abruzzese le negó el acceso y tampoco ofreció explicaciones sobre el paradero de Agustina. Poco después, el hombre huyó por la parte trasera de la vivienda, lo que encendió aún más las alarmas.

Ante la situación, la madre realizó la denuncia formal. Por orden de la fiscal Pamela Piatelli, titular de la UFI Especializada en Violencia, la policía ejecutó un allanamiento urgente en el domicilio. Dentro de la casa, los agentes hallaron los cuerpos sin vida de Cardozo López y su hijo.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el equipo médico solo pudo certificar las muertes. Los datos preliminares recabados indican que la joven fue víctima de estrangulamiento, mientras que el bebé sufrió un corte mortal en el cuello.

La búsqueda de Acosta Abruzzese se coordinó rápidamente. El Grupo Táctico Operativo (GTO) rastreó su fuga mediante cámaras de seguridad, logrando ubicarlo en la zona de Achega, entre Valentín Gómez y Encina

Al detectar la presencia policial, el hombre intentó escapar de nuevo. Sin embargo, los agentes lograron interceptarlo y proceder a su detención en ese mismo sector, informaron fuentes de la investigación.

