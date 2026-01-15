Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre por golpear a un policía en Neuquén y descubrieron que estaba prófugo de la Justicia

El individuo cumplía una condena en un domicilio, pero se había escapado semanas atrás

Guardar
Un agente de la Comisaría
Un agente de la Comisaría 52, divisó un individuo sospechoso en la vía pública, quien resultó ser el prófugo (Foto: Google Maps)

Las autoridades de Neuquén lograron atrapar a un delincuente que estaba prófugo desde hacía varias semanas. Debía cumplir una condena en un domicilio. La captura terminó con un enfrentamiento entre el agente y el individuo, quien lo atacó a golpes.

El hombre de 41 años quedó detenido nuevamente en la localidad neuquina de Centenario, en las inmediaciones de las calles El Salvador y Mamá Margarita, cerca del polideportivo local. El operativo estuvo coordinado por los efectivos de la Comisaría 52.

La Policía mantenía activa la búsqueda del individuo por haber violado una medida dictada por la justicia provincial, según informó LMNeuquén. El lunes por la noche, mientras un agente realizaba tareas de consigna en la zona, advirtió la presencia de un hombre con el rostro cubierto por un cuello polar y la cabeza tapada con una capucha.

Al aproximarse para identificarlo, el uniformado fue agredido a golpes de puño por el sospechoso. Inmediatamente, se produjo un forcejeo en la vía pública, que finalizó cuando el efectivo logró reducir al agresor y solicitó refuerzos. Minutos más tarde, un patrullero arribó al lugar junto con otros policías, quienes colaboraron en el traslado del detenido al Hospital Natalio Burd de la localidad para una revisión médica.

Una vez constatado su estado de salud, el individuo fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia provincial. Así, fue identificado y la fiscalía de Neuquén retomó así la tramitación de las causas abiertas en su contra, que incluyen reiterados robos de motocicletas cometidos en los últimos meses en distintos puntos de Centenario.

La detención fue comunicada de inmediato a las autoridades judiciales, que dispusieron el resguardo del detenido en una dependencia y la continuación de las actuaciones correspondientes. El caso quedó a cargo de la fiscalía local, que analizará la situación procesal del hombre.

El hombre se ocultaba en
El hombre se ocultaba en la vivienda de su pareja

Apenas unos meses atrás, las autoridades de Neuquén atraparon a un hombre de 47 años que se había fugado de la prisión domiciliaria. La detención se produjo durante la madrugada en una vivienda del barrio Belgrano, donde el individuo se ocultaba junto a su pareja y tomaba múltiples recaudos para evitar ser localizado por las autoridades.

El operativo se llevó a cabo tras una investigación de tres meses impulsada por la División Recaptura, luego de que el sujeto violara el beneficio que se le había otorgado. El hombre, con antecedentes por delitos contra la propiedad como robos y hurtos, había recibido varias condenas previas, la más reciente en 2024. Según explicó el comisario Marcelo Aquito, jefe del área, el detenido no utilizaba dispositivos electrónicos ni realizaba operaciones financieras que pudieran facilitar su localización.

La fuga fue detectada durante uno de los controles que realizaban los efectivos policiales en el domicilio donde el hombre debía cumplir la prisión domiciliaria. A fines de noviembre se dieron cuenta de su ausencia, por lo que se inició un operativo para capturarlo.

La investigación posterior permitió identificar la relación del prófugo con una mujer residente en el barrio Belgrano, quien resultó ser su pareja. La vivienda fue sometida a vigilancia durante 24 horas, lo que permitió confirmar que el hombre permanecía allí y ajustaba su rutina para evitar ser visto, saliendo únicamente durante la noche.

Durante el seguimiento, los agentes confirmaron que el fugitivo utilizaba una identidad falsa tanto en su vida cotidiana como en su actividad laboral eventual, dificultando así la posibilidad de atraparlo. Una vez identificado su paradero, la Policía montó un operativo que permitió detenerlo sin incidentes y trasladarlo a una comisaría.

