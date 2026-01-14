Crimen y Justicia

Poliladrón: un agente quedó detenido por datear a una banda de ladrones y lo atraparon con un auto robado

Fue imputado del delito de asociación ilícita por la Justicia santafesina junto a dos cómplices civiles. Hay al menos tres prófugos

El agente imputado tiene 41 años y fue identificado por las iniciales J.J.C.

Un policía y dos civiles fueron imputados en las últimas horas por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer delitos contra la propiedad en la localidad de Cayastá y otras zonas cercanas, según informó la fiscal María Rosario Haeffeli en una audiencia celebrada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe ante el juez Pablo Ruiz Staiger.

Los acusados son un agente de 41 años, identificado por las iniciales J.J.C., al que le descubrieron que tenía un auto robado.

Los cómplices del poliladrón son dos hombres de 42 y 52 años, con iniciales M.M.D.M. y C.G.M., respectivamente. Entre los elementos clave de la investigación se destacan los testimonios recabados y la identificación de, al menos, tres sospechosos más que permanecen prófugos.

Haeffeli explicó que la identidad de los imputados pudo determinarse tras diversas tareas investigativas llevadas adelante por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y resaltó que la organización criminal contaba con otros integrantes, uno de los cuales ya fue identificado.

La fiscal Haeffeli señaló que la investigación continúa para esclarecer al menos otros dos hechos delictivos en Cayastá, posiblemente, vinculados a la misma banda.

Los roles

Según la acusación, durante diciembre del año pasado, el policía imputado habría provisto información sobre potenciales objetivos de robo, aprovechando su conocimiento de los protocolos de seguridad por su función pública.

Pero además, el policía preso habría facilitado su vivienda en la localidad de Cayastá para reuniones con otros miembros del grupo delictivo.

Según la fiscal, el detenido identificado como M.M.D.M. se encargó de organizar la actividad ilícita, coordinando desplazamientos y facilitando recursos logísticos, como un auto y una camioneta usados en los hechos investigados.

Además, el otro detenido, C.G.M., habría reclutado al policía, asistido a encuentros previos y participado en al menos uno de los delitos.

Los robos

La fiscal detalló que el 8 de diciembre, pasada la 1, M.M.D.M. y otros integrantes prófugos asaltaron una estación de servicios ubicada en la intersección de la Ruta Provincial N°1 y la Ruta Provincial N°62 en jurisdicción de Cayastá.

Mientras uno de los acusados distraía a un empleado con la excusa de cargar combustible, otros forzaron una ventana e ingresaron al local, donde utilizaron una barreta para abrir un cajón y una caja de seguridad, apoderándose de una importante suma de dinero en efectivo, un teléfono celular y una mochila.

En otro episodio, M.M.D.M. y otros coautores robaron un cheque por 300.000 pesos de un supermercado sobre el bulevar Los Inmigrantes en Cayastá, y posteriormente, junto a C.G.M. y otros miembros prófugos, perpetraron un robo en una vivienda rural de Campo del Medio, de donde sustrajeron 200.000 pesos y objetos de valor.

Los tres imputados fueron detenidos durante un operativo policial sobre la RP N°1, tras lo cual se realizaron allanamientos en los que se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos relevantes para la causa. Entre los hallazgos, se detectó que el policía tenía en su poder un auto con pedido de secuestro activo: había sido robado el año pasado en Rosario.

Al policía J.J.C. se le atribuyó ser miembro de una asociación ilícita y autor de encubrimiento agravado, mientras que a M.M.D.M. se le endilgó el rol de organizador, además de investigarse su participación como coautor de robo agravado, robo simple y hurto. CGM fue sindicado como partícipe y coautor de robo agravado.

Las medidas cautelares serán debatidas el viernes de la próxima semana en los tribunales de Santa Fe, donde Haeffeli anticipó que solicitará la prisión preventiva para los tres investigados, explicaron desde el Ministerio Público de la Acusación.

