Crimen y Justicia

Magis TV: audiencia clave para uno de los revendedores ‘alta gama’ acusado de piratería de televisión digital

Iván Santiago Funes, mendocino de 29 años e imputado en la causa, fue citado por el Juzgado Correccional N°6 de San Isidro para tratar salidas alternativas al juicio oral

Guardar
En los allanamientos en Mendoza
En los allanamientos en Mendoza y Chubut se hallaron y secuestraron varios TV Box

Las consecuencias legales por trasgredir la Ley 11.723 en Argentina pueden alcanzar tanto a quienes copian como a quienes distribuyen obras protegidas sin el consentimiento del autor, ya sea material literario, musical, artístico y/o audiovisual. Así, toda reproducción, copia o utilización sin autorización constituye una infracción, especialmente si se demuestra intención de lucro o engaño. Y las sanciones previstas incluyen multas económicas y, en casos graves, también penas de prisión, conforme lo dispone el Código Penal argentino.

Ese es el caso que involucró a las plataformas Futbol Libre, y Magis TV (hoy, una de sus versiones fue renombrada como Xuper). Es que la Ley exige que cualquier persona que desee utilizar una obra amparada por estos derechos solicite previamente el permiso correspondiente. De no hacerlo, se arriesga a enfrentar un proceso judicial y las consecuencias legales que ello conlleva.

Esa es la situación del mendocino Iván Santiago Funes (29), el chubutense Jorge Ulises Velázquez (43), el rionegrino Miguel Contreras (37), el misionero Roberto Viñales (50) y el fueguino Matías Ian Mazza Sanabria (23) están imputados en la causa Magis TV, que investiga la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de Zona Norte, a cargo del fiscal Alejandro Musso.

Los cinco argentinos cayeron en julio pasado luego de los procedimientos tras una estrategia regional coordinada por la Alianza Contra la Piratería y LALIGA, que busca frenar el avance del acceso ilegal a contenidos mediante herramientas técnicas, legales y de concientización.

Magis TV
Magis TV

Magis TV es un consorcio de empresas de origen asiático y acá lo que tenemos son todos revendedores, algunos considerados de alta gama. Por ejemplo, Viñales vendía TV Box con el aplicativo descargado. Y después los otros te daban una contraseña y usuario. Eso se combate en toda la región mientras queda pendiente identificar a los asiáticos, que tienen realmente el aplicativo, el control de los servidores y son los que monetizan a gran escala mediante estos revendedores", explicó a Infobae el estado de la causa en la Argentina un entendido en el tema.

En ese contexto, el mendocino Funes, anotado en los registros como reparación y mantenimiento de equipos informáticos, enfrenta la primera audiencia que definirá el futuro de la causa que tiene en su contra: con él dieron luego de que rastrearan el número de IP. Entonces, lo allanaron y le secuestraron dispositivos electrónicos.

Ahora, desde el Juzgado en lo Correccional N°6 de San Isidro, a cargo del juez Hernán Sergio Archelli, se citó a Funes en el marco de la causa que se le sigue por el delito de Infracción a la ley 11.723 para una audiencia preliminar para el 3 de febrero, a las 10.

Fuentes del caso dijeron a este medio que el Juzgado busca “tratar salidas alternativas al juicio oral”. La audiencia será virtual y deberá estar Funes acompañado de su abogado Fernando Madeo Facente.

Los allanamientos

El caso Magis TV en el país explotó a fines de julio pasado, con allanamientos en Río Negro, Mendoza y Chubut que terminaron con cuatro detenidos, pero Velázquez, uno de los arrestados, no solo vendía el servicio ilegal, sino que también era el responsable de una empresa proveedora de Internet.

Dueño de UV Mundo Digital, manejaba un entramado de ventas masivas de cuentas de Magis TV Pro, un servicio pago de la aplicación ilegal que ofrece a los usuarios el acceso gratuito a cientos de señales de televisión, desde series hasta partidos de fútbol en vivo y plataformas internacionales.

Lo que resalta es la posición de Velázquez como responsable de una empresa de Internet con clientes en Trelew y Rawson. Para los investigadores, esto colocaba al empresario en un posible doble rol: proveedor autorizado de conectividad y, al mismo tiempo, uno de los mayores comercializadores de un servicio pirata.

Según los registros que reunió la fiscalía, Velázquez recibía pagos por la venta del servicio ilegal en su cuenta personal de una reconocida billetera virtual. En poco menos de un año, su nombre apareció vinculado a 4.330 transferencias con un monto total superior a los 160 millones de pesos. Los depósitos correspondían en su mayoría a usuarios que pagaban por acceder a Magis TV Pro.

En tanto, Miguel Contreras operaba bajo el alias “Byron”, ofreciendo planes mensuales de Magis TV Pro y cobrando por medio de cuentas de distintas billeteras virtuales. También daba la opción de pago en criptoactivos.

Por su parte, Mazza Sanabria vendía el mismo servicio como “AbelTV”, mientras que Funes promocionaba su oferta con la marca “Vimo Multimedia” y una página web, recibiendo transferencias de los clientes.

Temas Relacionados

PirateríaMagis TVDelitos informáticosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a tres sospechosos por golpear con un ladrillo y abusar en grupo a una joven de 22 años

Ocurrió en Resistencia, Chaco. Hay un cuarto sospechoso que está prófugo. El crudo relato de la víctima

Detuvieron a tres sospechosos por

Un municipio bonaerense busca militares y personal de las fuerzas federales retirados para reforzar la seguridad

La convocatoria fue difundida en la página web oficial del distrito

Un municipio bonaerense busca militares

Se fue de vacaciones con sus hijos a Pinamar y no pagó nada: lo detuvieron por una estafa de casi $6 millones

Defraudó a un balneario, un parador, un restaurante y al hotel donde se hospedaba utilizando comprobantes de transferencias falsificados

Se fue de vacaciones con

Los Toro: el prontuario de los violentos de la 1-11-14, tras la captura del prófugo que baleó a un gendarme

El padre, Juan Mario y con un pedido de captura, fue detenido por la Policía de la Ciudad, por el ataque a un miembro de una fuerza federal ocurrido en el Bajo Flores tres años atrás. Su hijo tiene una larga lista de acusaciones

Los Toro: el prontuario de

Prisión preventiva para la pareja que atropelló y mató a un joven en Mendoza tras acusarlo de ladrón

El hecho ocurrió el 27 de diciembre. La víctima, Nicolás Varas Frías, murió tras agonizar diez días en el hospital. Ahora la Justicia ordenó que los responsables queden presos

Prisión preventiva para la pareja
DEPORTES
Mauro Icardi falló dos penales

Mauro Icardi falló dos penales consecutivos en Galatasaray: la reacción del argentino con el arquero rival

El hijo de Batistuta como técnico y Chamot como mánager: el proyecto “a lo Guardiola” que revoluciona a un club argentino

Fue uno de los mejores tenistas del país, volvió a jugar tras seis meses inactivo y confesó: “El día a día se me hace difícil”

El equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026 presentó su primer diseño de coche

Murió una estrella del deporte tras quedar atrapada en una avalancha mientras esquiaba

TELESHOW
Jimena Barón mostró una nueva

Jimena Barón mostró una nueva foto de Arturo y sorprendió por el increíble parecido con Matías Palleiro

Una tercera mujer apareció vinculada a Luciano Castro en medio de la crisis con Griselda Siciliani: “Videos y fotos”

El Dr. Alberto Cormillot apareció en vivo con un cuello ortopédico: qué accidente sufrió

Romina Gaetani se sinceró tras el episodio con su acosadora: “Iba a ser un caos”

El recuerdo de Nancy Dupláa a Antonio Echarri, el padre de Pablo: “¡Hoy cumpliría 90 años!”

INFOBAE AMÉRICA

Frida, Dan Flavin y la

Frida, Dan Flavin y la nueva colección, entre las principales muestras del Malba para su 25° aniversario

El Gobierno de Ecuador descartó apagones pese a las advertencias de expertos

Daniel Noboa vinculó al correísmo con el voto carcelario

“Dormíamos en el suelo entre cucarachas”: el crudo relato de los italianos excarcelados tras 14 meses como presos del régimen chavista

Entrenaba como rescatista y una raya lo apuñaló en el abdomen: se salvó de milagro