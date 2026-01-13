Magis TV: audiencia clave para uno de los revendedores ‘alta gama’ acusado de piratería de televisión digital

En los allanamientos en Mendoza y Chubut se hallaron y secuestraron varios TV Box

Las consecuencias legales por trasgredir la Ley 11.723 en Argentina pueden alcanzar tanto a quienes copian como a quienes distribuyen obras protegidas sin el consentimiento del autor, ya sea material literario, musical, artístico y/o audiovisual. Así, toda reproducción, copia o utilización sin autorización constituye una infracción, especialmente si se demuestra intención de lucro o engaño. Y las sanciones previstas incluyen multas económicas y, en casos graves, también penas de prisión, conforme lo dispone el Código Penal argentino.

Ese es el caso que involucró a las plataformas Futbol Libre, y Magis TV (hoy, una de sus versiones fue renombrada como Xuper). Es que la Ley exige que cualquier persona que desee utilizar una obra amparada por estos derechos solicite previamente el permiso correspondiente. De no hacerlo, se arriesga a enfrentar un proceso judicial y las consecuencias legales que ello conlleva.

Esa es la situación del mendocino Iván Santiago Funes (29), el chubutense Jorge Ulises Velázquez (43), el rionegrino Miguel Contreras (37), el misionero Roberto Viñales (50) y el fueguino Matías Ian Mazza Sanabria (23) están imputados en la causa Magis TV, que investiga la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de Zona Norte, a cargo del fiscal Alejandro Musso.

Los cinco argentinos cayeron en julio pasado luego de los procedimientos tras una estrategia regional coordinada por la Alianza Contra la Piratería y LALIGA, que busca frenar el avance del acceso ilegal a contenidos mediante herramientas técnicas, legales y de concientización.

Magis TV

“Magis TV es un consorcio de empresas de origen asiático y acá lo que tenemos son todos revendedores, algunos considerados de alta gama. Por ejemplo, Viñales vendía TV Box con el aplicativo descargado. Y después los otros te daban una contraseña y usuario. Eso se combate en toda la región mientras queda pendiente identificar a los asiáticos, que tienen realmente el aplicativo, el control de los servidores y son los que monetizan a gran escala mediante estos revendedores", explicó a Infobae el estado de la causa en la Argentina un entendido en el tema.

En ese contexto, el mendocino Funes, anotado en los registros como reparación y mantenimiento de equipos informáticos, enfrenta la primera audiencia que definirá el futuro de la causa que tiene en su contra: con él dieron luego de que rastrearan el número de IP. Entonces, lo allanaron y le secuestraron dispositivos electrónicos.

Ahora, desde el Juzgado en lo Correccional N°6 de San Isidro, a cargo del juez Hernán Sergio Archelli, se citó a Funes en el marco de la causa que se le sigue por el delito de Infracción a la ley 11.723 para una audiencia preliminar para el 3 de febrero, a las 10.

Fuentes del caso dijeron a este medio que el Juzgado busca “tratar salidas alternativas al juicio oral”. La audiencia será virtual y deberá estar Funes acompañado de su abogado Fernando Madeo Facente.

Los allanamientos

El caso Magis TV en el país explotó a fines de julio pasado, con allanamientos en Río Negro, Mendoza y Chubut que terminaron con cuatro detenidos, pero Velázquez, uno de los arrestados, no solo vendía el servicio ilegal, sino que también era el responsable de una empresa proveedora de Internet.

Dueño de UV Mundo Digital, manejaba un entramado de ventas masivas de cuentas de Magis TV Pro, un servicio pago de la aplicación ilegal que ofrece a los usuarios el acceso gratuito a cientos de señales de televisión, desde series hasta partidos de fútbol en vivo y plataformas internacionales.

Lo que resalta es la posición de Velázquez como responsable de una empresa de Internet con clientes en Trelew y Rawson. Para los investigadores, esto colocaba al empresario en un posible doble rol: proveedor autorizado de conectividad y, al mismo tiempo, uno de los mayores comercializadores de un servicio pirata.

Según los registros que reunió la fiscalía, Velázquez recibía pagos por la venta del servicio ilegal en su cuenta personal de una reconocida billetera virtual. En poco menos de un año, su nombre apareció vinculado a 4.330 transferencias con un monto total superior a los 160 millones de pesos. Los depósitos correspondían en su mayoría a usuarios que pagaban por acceder a Magis TV Pro.

En tanto, Miguel Contreras operaba bajo el alias “Byron”, ofreciendo planes mensuales de Magis TV Pro y cobrando por medio de cuentas de distintas billeteras virtuales. También daba la opción de pago en criptoactivos.

Por su parte, Mazza Sanabria vendía el mismo servicio como “AbelTV”, mientras que Funes promocionaba su oferta con la marca “Vimo Multimedia” y una página web, recibiendo transferencias de los clientes.