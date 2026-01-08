Detuvieron a un joven por una brutal entradera a un jubilado en La Plata

El joven detenido por el robo a la casa de un jubilado en La Plata (0221)

La investigación por una violenta entradera que conmocionó al Barrio Norte de La Plata avanzó de manera significativa en las últimas horas: un joven de 19 años fue detenido tras ser identificado como uno de los implicados en el asalto que tuvo como víctima a un jubilado de 81 años.

El arresto fue resultado de un operativo conjunto entre la Dirección Departamental de Investigaciones local y fuerzas de apoyo de otros distritos. El delincuente quedó detenido bajo la figura de “robo agravado”.

Dicha causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, bajo la titularidad del fiscal Álvaro Garganta, y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N°5 a cargo de la jueza Marcela Garmendia.

Según informó el portal 0221, el dramático episodio, que dio inicio a la investigación, tuvo lugar el 12 de noviembre en una vivienda situada en la calle 37, entre 9 y 10. Cuatro personas irrumpieron en el inmueble y sorprendieron al residente, un jubilado, a quien ataron mientras recorrían la casa exigiendo dólares y buscando elementos de valor. La presión de los delincuentes sobre el adulto mayor fue interrumpida por la aparición de la hija del damnificado, lo que forzó la repentina huida de los agresores.

Los asaltantes abandonaron la escena en un Fiat Uno blanco y lograron llevarse una billetera con documentación personal. La fuga, sin embargo, no logró garantizarles el anonimato: la intervención de los investigadores incluyó el análisis minucioso de grabaciones de cámaras de vigilancia públicas y privadas no solo de La Plata, sino también de municipios como Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.

El Fiat Uno con el cual los delincuentes abandonaron la casa robada (0221)

El Departamento de Investigaciones (DDI) de La Plata, en articulación con la DDI de Avellaneda y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), orientó sus esfuerzos a identificar el vehículo que había sido utilizado como medio de escape. El seguimiento permitió determinar que el Fiat Uno portaba la misma patente que el auto denunciado.

El operativo de captura se centró en el barrio Villa Inflamable, en la localidad de Dock Sud, dentro del partido de Avellaneda. Al allanar una vivienda ubicada en Manuel Ocanto N°1612, los efectivos encontraron una serie de elementos de interés que pasarán a integrar el expediente: además del arma de fuego marca Taurus, se incautaron una réplica de arma, herramientas, ropa utilizada presumiblemente el día del robo y equipos de comunicación.

Durante las siguientes horas, el sospechoso fue interceptado mientras conducía el vehículo investigado por los hechos.

Asimismo, los funcionarios judiciales dispusieron iniciar actuaciones por la presunta tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional. La UFI N°3 de Avellaneda-Lanús intervino para tramitar esta nueva línea de investigación y formalizó la orden de captura correspondiente para el imputado.

La causa continúa bajo el seguimiento del fiscal Garganta, mientras se avanza en la identificación de los otros integrantes de la banda que cometió el asalto. Según los funcionarios intervinientes, la detención del joven constituye un avance relevante pero la investigación sigue su curso para determinar la totalidad de los responsables y posibles conexiones en otros episodios delictivos en la región.