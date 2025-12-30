Usurpó una identidad, gastó 42 mil dólares y lo detuvieron en un operativo encubierto en Posadas

La policía de Misiones realizó el arresto en una sucursal bancaria de Posadas, el sospechoso fue identificado como José Luis R y quedó alojado en la Comisaría Primera

Un pedido de una tarjeta de crédito terminó con la detención de un sospechoso acusado de suplantar la identidad de un cliente bancario y realizar consumos por más de 66 millones de pesos en Posadas. Detrás de ese trámite, se escondía el desenlace de una investigación que había alertado a la Policía de Misiones y al área de seguridad del banco local.

La trama comenzó semanas antes, cuando una entidad bancaria detectó movimientos inusuales en una de sus cuentas. El titular de la tarjeta desconoció gastos recientes, lo que llevó a los responsables del banco a revisar los registros de llamadas y las solicitudes de emisión de tarjetas.

Todo apuntaba a una maniobra donde el individuo logró superar los filtros de seguridad haciéndose pasar por el verdadero titular. Con datos personales precisos, solicitó la entrega de una tarjeta adicional, que recogió en persona en una sucursal de la ciudad.

Entre el 5 y el 18 de noviembre, el sospechoso realizó consumos por un monto cercano a 42 mil dólares —más de 66 millones de pesos al cambio actual— en distintas operaciones comerciales. Esos movimientos llamaron la atención de los responsables del banco y del titular real, quien rápidamente desconoció los gastos y solicitó el bloqueo de la cuenta.

Pero la historia no terminó allí. Días después, el mismo individuo volvió a comunicarse con la entidad bancaria, esta vez para denunciar el extravío del plástico y requerir la entrega de uno nuevo.

El pedido activó una alerta interna, que derivó en la intervención de la Justicia y la coordinación con la Dirección Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones. Según detallaron, los agentes desplegaron tareas de inteligencia, revisaron cámaras de seguridad y coordinaron cada paso directamente con el personal del banco.

El operativo culminó este lunes, cuando el sospechoso se presentó nuevamente en la sucursal para obtener la nueva tarjeta. Los policías encubiertos lo interceptaron en el acto. Fue identificado como José Luis R., ciudadano paraguayo residente en Puerto Iguazú. La Justicia lo notificó formalmente de los cargos por estafa agravada, defraudación y falsedad ideológica.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular. El detenido quedó alojado en la Comisaría Primera de la Unidad Regional I y permanece a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3.

Perdió el celular y se lo usaron para hacer compras: hay dos detenidos

La Policía logró detener a dos sospechosos tras identificar movimientos irregulares en una aplicación de pagos

Una comerciante de Oberá, en la provincia de Misiones, denunció una situación tan insólita como inquietante: tras perder su celular en la vía pública, su pareja descubrió que el dispositivo había sido utilizado para realizar compras. La investigación derivó en la detención de dos sospechosos.

Todo empezó en el barrio Nuevo Kilómetro Cero, cuando el teléfono de la pareja de la denunciante terminó en el suelo, justo frente a su domicilio. Nadie sospechaba que ese descuido inicial derivaría en una maniobra que activó el protocolo de urgencia en la comisaría local.

Según informaron fuentes del caso, la comerciante de 35 años se percató horas más tarde de movimientos sospechosos en una aplicación de pagos. Los consumos no autorizados, que se acumularon rápidamente, alcanzaron la suma de 565.680 pesos.

Al recibir la denuncia, la Policía de Misiones puso en marcha un operativo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad en la zona y la revisión de registros en diversos comercios. Las imágenes permitieron reconstruir no solo el recorrido del dispositivo, sino también identificar a las personas que lo manipularon. Las grabaciones mostraron cómo una adolescente recogió el celular extraviado, para luego pasar a manos de dos jóvenes que lo usaron para realizar compras en distintos puntos de la ciudad.

En una primera instancia, lograron detener a un joven de 20 años, quien quedó alojado en sede policial y a disposición de la Justicia. Durante los procedimientos, el teléfono fue hallado oculto entre malezas en la parte trasera de un inmueble. Además, los uniformados secuestraron dinero en efectivo relacionado con la causa.

Con los datos obtenidos, el personal policial intensificó los operativos en la zona y, este domingo por la tarde, ubicó al segundo implicado. Se trataba de Matías Alejandro Z. R., de 19 años, quien fue detenido en inmediaciones de Picada Sarmiento.