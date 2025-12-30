Crimen y Justicia

Iba en bicicleta y lo mataron de un tiro por la espalda: investigan un conflicto previo

Ocurrió en la intersección de 17 de octubre y Magallanes, en Lanús. La víctima, identificada como Mauro Daniel Vellido Vega, tenía antecedentes judiciales y fue encontrada sobre la cinta asfáltica con pertenencias personales intactas

La policía halló tres teléfonos celulares y dos vainas servidas de distintos calibres en el lugar

Un hombre que circulaba en bicicleta fue asesinado de un tiro en la espalda en Lanús, en un episodio que podría estar vinculado con conflicto previo entre la víctima y su agresor. El hecho ocurrió en la intersección de 17 de Octubre y Magallanes, donde hallaron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica junto al rodado, sin signos vitales y con un golpe visible sobre la ceja izquierda.

El SAME constató el fallecimiento en el lugar y la víctima fue identificada como Mauro Daniel Vellido Vega, de 31 años. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, el hombre tenía entre sus pertenencias un teléfono celular, un reloj y una cadena en el cuello. Al arribo de los peritos y el médico policial, se advirtió que presentaba una herida de arma de fuego en la espalda. En la escena, los investigadores incautaron tres teléfonos celulares y dos vainas servidas, una calibre .22 y otra calibre 3.80, según los registros oficiales.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de Avellaneda-Lanús, que tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. En paralelo, la hermana de la víctima entregó a la Policía otros dos celulares y un cargador con dos municiones calibre .22 que el fallecido tenía en su domicilio.

En el marco de las primeras investigaciones, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de Lanús tomó declaración testimonial a un vecino de la zona, quien aseguró haber escuchado un intercambio de disparos durante la madrugada en calles cercanas. “Escuché disparos que venían desde Magallanes en dirección a Molinedo y luego hacia la calle 17 de Octubre”, relató el testigo.

Las autoridades trabajan sobre la hipótesis de que el homicidio podría estar relacionado con “un conflicto previo entre la víctima y el victimario”, según señalaron fuentes del caso a Infobae. Además, los investigadores confirmaron que la víctima recibió un disparo en la espalda, dato que refuerza la línea de trabajo enfocada en una posible disputa personal.

En cuanto a los antecedentes de Vellido Vega, los registros judiciales indican que contaba con causas previas: por robo agravado en 2023 y por robo automotor y encubrimiento en 2017, ambas tramitadas en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

La Policía Científica y la DDI Avellaneda continúan las tareas para determinar la autoría del hecho y reunir mayores elementos que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

No quería soltar la bicicleta, lo tiraron y le dispararon

Nazareno Tobías Isern tenía 21 años y toda una vida por delante

Nazareno Tobías Isern (21) fue asesinado por dos delincuentes que intentaron robarle la bicicleta mientras paseaba junto a una amiga sobre la colectora de la autopista Teniente General Pablo Riccheri, a la altura de Esteban Echeverría. La chica, testigo directo del homicidio, habló este miércoles de lo sucedido y cómo, en medio de los forcejeos, le dispararon a la cabeza.

"Voy a sacar las fuerzas de donde pueda para que se haga Justicia“, aseguró este miércoles Kiara, única testigo del crimen que sucedió este lunes.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que, cerca de las 19.30 del lunes, Nazareno y Kiara regresaban a sus casas en bicicleta desde los bosques de Ezeiza cuando fueron interceptados por los asaltantes sobre la avenida Ingeniero Nestri.

Con casi 2 metros de estatura y un gran porte, Nazareno intentó evitar el robo y forcejeó con los ladrones. Fue en ese contexto que, con la víctima ya tirada sobre el asfalto, uno de los agresores sacó un arma de fuego de entre sus ropas y le disparó en al menos dos oportunidades.

Los delincuentes huyeron a pie a toda velocidad y se perdieron entre los pastizales de la zona. Mientras tanto, Kiara se acercó a su amigo y empezó a realizarle maniobras de reanimación cardio pulmonar. Nazareno ya no tenía pulso, y estaba tirado sobre un enorme charco de sangre.

Kiara reaccionó como pudo y llamó al 911 para dar aviso a la Policía. Luego se comunicó con Edith, la mamá de su amigo, y, entre lágrimas, le contó que su hijo había sido baleado por delincuentes.

Al arribar a la escena del crimen, personal de la Policía Científica constató que Nazareno no exhibía signos vitales.

