Otra niña resultó herida tras recibir el impacto de una bala pérdida cuando jugaba en su casa

La menor se encontraba en su habitación cuando el proyectil ingresó por el techo. Sufrió una lesión detrás de una de las orejas y en un brazo

Una bala hirió a una
Una bala hirió a una nena de 8 años (Foto: El Tribuno)

Una niña de 8 años resultó herida por una bala perdida durante los festejos de Navidad en el barrio Patrón Costas de la ciudad de Orán, provincia de Salta. El incidente tuvo lugar minutos después de la medianoche, cuando la menor se encontraba jugando en una habitación de su vivienda junto a otras niñas y el proyectil ingresó a la casa, atravesando el techo de chapa.

De acuerdo con el relato de la familia, la niña comenzó a llorar y a gritar de dolor de manera repentina, sin que los adultos presentes entendieran, en un primer momento, qué era lo que sucedía. Al salir de la habitación, la menor presentaba una lesión detrás de la oreja y otra en uno de sus brazos.

El esclarecimiento parcial del episodio ocurrió en la mañana siguiente, cuando la familia, al limpiar la habitación, halló un proyectil de arma de fuego en el lugar. Al inspeccionar el techo, se constató un orificio cuya trayectoria coincidía con el sitio donde se encontraba la niña, lo que permitió determinar que la bala habría sido disparada desde el exterior e ingresó a la vivienda tras atravesar el techo.

La menor no sufrió heridas de gravedad, pero sí debió recibir atención médica. Los familiares expresaron públicamente su preocupación por la situación: “Anoche cayó este proyectil sobre la casa de mi papá y recién esta mañana nos dimos cuenta”, relataron en declaraciones recogidas por Radio Güemes.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, hasta la tarde del jueves no se registró la denuncia formal del hecho, por lo que las autoridades no pudieron avanzar en la investigación. Afortunadamente, la menor no sufrió heridas de consideración.

Por el contrario, Morón, provincia de Buenos Aires, una menor de 12 años quedó internada en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza. El incidente ocurrió durante la madrugada, mientras la niña se encontraba junto a su familia en la vereda de su domicilio, en la intersección de Pedro Castelli y Madero.

La menor se encuentra internada
La menor se encuentra internada en el Sanatorio de la Trininidad de Ramos Mejía

La niña cayó al suelo de manera repentina mientras compartía la celebración con sus familiares. Los padres, al acercarse, advirtieron que la niña presentaba una herida sangrante en la zona de la nuca. Recibió asistencia inmediata y fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde ingresó cerca de las 2 de la mañana. Debido a la gravedad de la lesión, cuatro horas después fue derivada a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía.

Las primeras informaciones médicas indicaron que la paciente sufrió el impacto de una bala en la fosa posterior del cráneo, sin orificio de salida.

La investigación inicial quedó a cargo de la comisaría 5.ª de Ramos Mejía, que trabaja en la recolección de datos para determinar el origen del proyectil. Posteriormente, la causa pasó a la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N° 3 de Morón. La principal hipótesis es que el disparo corresponde a una bala perdida efectuada durante los festejos. El análisis del proyectil será clave para precisar el origen del disparo.

La familia de la menor informó a los medios que la niña se encuentra estable y que no presenta compromiso en áreas motoras. Mariana, tía de la víctima, señaló que la menor cayó al suelo y manifestó sensación de quemadura en la cabeza, situación que en un primer momento fue atribuida a la pirotecnia. Al levantarla, los familiares advirtieron la presencia de sangre y la niña se desvaneció.

En horas de la tarde, un tío de la víctima dialogó con la prensa y solicitó la colaboración de posibles testigos que puedan aportar información sobre el origen del disparo. El familiar expresó que, tras el episodio, los vecinos de la zona encontraron balas en sus casas y pidieron a las autoridades policiales que avancen con la investigación.

