Irrumpieron en la celebración de Navidad y mataron de un escopetazo a un joven por un conflicto previo en Orán

Mataron de un escopetazo a un joven de 19 años durante la madrugada de Navidad en Salta por una rivalidad previa

Un violento episodio durante la madrugada de esta Navidad dejó como saldo la muerte de un joven y una intensa búsqueda policial en Orán, provincia de Salta.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7.30 en la esquina de las calles YPF y Natalio Roldán, en el barrio Caballito de la zona norte, durante una reunión de familiares y amigos que consumían alcohol.

De acuerdo con la reconstrucción del crimen, un grupo de cuatro hombres llegó al lugar y uno de ellos efectuó un disparo de escopeta en el estómago de Brian R., de 19 años, causando su fallecimiento inmediato.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, las autoridades pudieron comprobar que ya existía una rivalidad entre ambos grupos.

Las autoridades identificaron al presunto agresor como E. P., quien, junto a sus acompañantes, se dio a la fuga tras el ataque y es intensamente buscado por efectivos policiales.

El personal de Criminalística intervino en la escena, donde realizó el levantamiento de pruebas y aseguró el secuestro de una vaina servida de escopeta como uno de los elementos centrales para la causa.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue del CIF Orán y se realizará la autopsia correspondiente.

La Unidad de Investigación GAP-Orán del Ministerio Público Fiscal tomó la investigación bajo el cargo de la Fiscalía Penal GAP Orán, que dispuso la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de registros de cámaras de seguridad de la zona y la localización del sospechoso, siguiendo el procedimiento de homicidio calificado.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue del CIF Orán y se realizará la autopsia correspondiente

Mató a su hijastro de un tiro

Horas antes, en Tartagal, un hombre asesinó a su hijastro luego de que se presentara en su casa durante la madrugada del jueves. La víctima tenía una exclusión de hogar e intentó agredir a su hermana.

El hecho se registró durante los festejos de Navidad, en una zona al oeste de la ciudad, donde reside una comunidad Pueblo Kolla Andino Vitiche.

Pese a que se desconocen los motivos detrás de la medida, se sabe que el hombre asesinado tenía medida vigente de exclusión de hogar. De igual forma, se presentó en la casa de su familia: estaba alcoholizado y tenía una actitud visiblemente violenta.

En consecuencia, cuando intentó agredir a su hermana, su padrastro intervino. Así, el hombre tomó una escopeta y disparó contra él.

Al tomar conocimiento del hecho, efectivos de la Policía de Salta se hicieron presentes en el lugar y montaron un amplio operativo en la comunidad. Los peritos de Criminalística, acompañados por personal de Investigaciones y Bomberos, trabajaron para preservar la escena del crimen y avanzar en la recolección de pruebas.

El cuerpo del hombre permanecía en el interior de la vivienda mientras se completaban las diligencias ordenadas por la Fiscalía interviniente. Durante ese lapso, el acceso al domicilio quedó restringido y se realizaron relevamientos fotográficos, toma de testimonios y análisis de rastros.

Mientras las autoridades intentan reconstruir la mecánica del hecho, no se registraron detenciones ni tampoco se realizaron imputaciones formales.

Por el momento, la Fiscalía solicitó que se realice la autopsia al cuerpo del hombre, así como también ordenó el secuestro de la escopeta utilizada. Además, avanzó con el relevamiento de antecedentes judiciales de la víctima y del presunto autor del disparo.