Capturaron a un delincuente que estuvo prófugo por más de un año tras una persecución en Villa Gesell

El hombre abandonó su moto e intentó huir a pie, pero fue reducido por las autoridades

La ciudad de Villa Gesell vivió una madrugada de tensión durante el despliegue de un operativo de prevención que derivó en la detención de un hombre de 33 años que estaba prófugo de la Justicia desde hacía más de un año.

El procedimiento se realizó en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026 y estuvo a cargo del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), con el apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0223, el sujeto fue detectado cuando circulaba en una motocicleta sin luces, lo que llamó la atención de los efectivos policiales. Al advertir la presencia de los móviles, el hombre intentó escapar y se inició una persecución por varias cuadras, tanto en vehículo como a pie. La secuencia culminó en inmediaciones de Paseo 105 y Circunvalación, donde el prófugo fue finalmente reducido y detenido.

El ahora detenido contaba con un pedido de captura activo y antecedentes por haberse fugado durante un allanamiento anterior realizado por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), oportunidad en la que se había quitado una pulsera electrónica de control.

Luego de ser identificado, el detenido fue trasladado directamente a la unidad penal de Dolores, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y supervisó el cumplimiento de los protocolos de detención y traslado. Los voceros consultados remarcaron el trabajo conjunto de los distintos grupos de prevención y apoyo, que actuaron bajo el marco del Operativo Sol a Sol.

La detención se produjo en el contexto del Operativo Sol cuando el delincuentes circulaba sin luces con su moto e intentó escapar (Noticias XFN)

Detuvieron a un prófugo que era buscado desde hace 9 años

Diez días atrás, un operativo de la SubDDI Lomas de Zamora permitió la detención de Germán Daniel Ruiz, de 30 años, acusado de homicidio de Jorge Diego Litarowicz, baleado durante un robo en Temperley, cometido en diciembre de 2016.

Ruiz fue capturado en Monte Chingolo, en Lanús, a solo 15 minutos de la escena del crimen y luego de una extensa investigación.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infobae, el asesino fue esposado en Bolaños al 4500, entre Coronel Rondeau y Luis José de Chorroarín; mientras que Litarowicz fue atacado, 9 años atrás, en la calle La Calandria al 3500. Es decir, a un poco más de 2 kilómetros de distancia.

En la causa interviene la UFIJ N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

La detención de Ruiz se realizó luego de tareas encubiertas de la SUBDDI Lomas de Zamora, que permitieron localizarlo en un Chevrolet Onix que siguieron hasta interceptarlo.

Incluso, allegados del hombre intentaron evitar su arresto. “¿Por qué se lo llevan?“, preguntaron a los uniformados, al mismo tiempo, exigieron: ”Dame una explicación".

Ruiz permanece a disposición de la Justicia por los delitos de homicidio agravado criminis causa, robo agravado y uso de arma de fuego, precisaron las fuentes.

Ahora, la investigación continúa para identificar y detener a los otros involucrados: un varón y una mujer que integraban la banda y quedaron prófugos tras el crimen.

Según indicaron, los detectives mantienen abiertas varias líneas para dar con su paradero y cerrar la etapa de instrucción de la causa que conmovió a la comunidad local y generó una serie de protestas en pedido de justicia y mayor seguridad.