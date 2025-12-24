En la semana de Navidad, la Policía de la Ciudad donó elementos que secuestró durante distintos operativos

La Policía de la Ciudad donó elementos secuestrados a la Fundación Margarita Barrientos y al Hospital Garrahan

Durante la semana de Navidad, la Policía de la Ciudad donó una gran cantidad de elementos secuestrados en diferentes operativos a la Fundación Margarita Barrientos y al Hospital Garrahan.

Los objetos, que se encontraban almacenados en un depósito policial desde hacía varios años, fueron entregados luego de obtener la autorización del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo del juez Luis Salas, tras gestiones realizadas por la División Depósito de Efectos de la Policía porteña.

La Fundación Margarita Barrientos recibió equipamiento de cocina y herramientas, entre ellos un freezer, una freidora, tres hornos eléctricos, cinco hidrolavadoras, veinticinco máquinas de pasta, nueve accesorios de máquina de pasta para ravioles, cinco planchas de hierro, quince paellas y sesenta cajas de herramientas.

Además, se entregaron soportes para TV de distintos modelos y tamaños, dos purificadores de agua, quince parlantes, una cocina de tres hornallas, nueve soldadoras eléctricas y cinco pares de borceguíes, según se informó oficialmente. Los elementos fueron recibidos por el apoderado de la fundación.

Parte de los elementos donados por la Policía de la Ciudad

Por su parte, la Fundación del Hospital Garrahan recibió cinco hidrolavadoras, veinte máquinas de pasta, nueve accesorios de máquina de pasta para ravioles, ocho cajas de herramientas tipo botiquín, treinta y tres cajas de herramientas y ocho cajas de juguetes.

También se entregaron siete consolas de juegos, quince parlantes, veinte bases móviles multifuncionales y setenta y nueve soportes para televisión de diferentes modelos y tamaños. Los objetos donados fueron recibidos por la representante legal de la fundación, vinculada al Hospital de Pediatría Garrahan.

La donación incluyó elementos de cocina, juguetes, herramientas y aparatos electrónicos, que pasarán a ser utilizados en actividades de asistencia social y atención pediátrica.

Parte de los elementos fueron donados a la Fundación Margarita Barrientos

Controles de la Policía durante Nochebuena

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzará los controles de seguridad y prevención durante Nochebuena y Navidad, con un despliegue de operativos especiales en las 15 comunas.

A la intensificación de patrullajes y monitoreos urbanos se suma el incremento de controles de alcoholemia, medida que responde al dato de que uno de cada cinco incidentes de tránsito está asociado al consumo de alcohol.

La estrategia busca disminuir los riesgos viales en las celebraciones, en un contexto donde las sanciones pueden alcanzar montos superiores a $3 millones para quienes conduzcan a velocidades extremas, según informó el Gobierno porteño.

En este operativo nocturno, se implementarán treinta puestos adicionales de control de alcoholemia distribuidos en diferentes barrios de la ciudad. El procedimiento adoptado, definido como “método embudo”, obliga a los conductores a reducir la velocidad y facilita la tarea de los agentes, al tiempo que minimiza embotellamientos.

Desde el Centro de Monitoreo se coordinará apoyo a los equipos en la vía pública, incluyendo a los Agentes de Prevención, Agentes de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, quienes junto a la policía cumplirán guardias activas las veinticuatro horas.

El hospital Garrahan también recibió las donaciones

También la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y personal de la Dirección General de Fiscalización inspeccionarán comercios y plazas para evitar la venta de bebidas alcohólicas en zonas prohibidas.

Test de alcoholemia y multas

Según la normativa vigente, el límite de alcohol permitido en sangre es de 0,5 gramos por litro (gr/l) para vehículos particulares, 0,2 gr/l para motociclistas y 0,0 gr/l en principiantes y conductores profesionales.

El procedimiento de control inicia con la verificación de la documentación obligatoria—licencia de conducir, cédula verde y seguro—y luego el examen inicial con alómetro.

Si este test arroja positivo, se realiza el dosaje definitivo con alcoholímetro. La sanción mínima es la inhabilitación para conducir durante dos meses para quienes superen los límites autorizados.

En el aspecto sancionatorio, durante noviembre de 2025 se registraron multas récord en la ciudad, especialmente por superar los ciento cuarenta kilómetros por hora (140 km/h) en cualquier vía porteña, con penalidades entre $319.404 y $3.194.040.

La Policía donó electrodomésticos, herramientas y juguetes

El sistema infraccional se basa en las Unidades Fijas (UF), que desde septiembre de 2025 y hasta el 2 de marzo de 2026 tienen un valor de $798,51 cada una. Las infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol varían según el dosaje: entre 0,5 y 0,99 gr/l la multa es de $119.776,5 a $798.510 (150 a 1.000 UF), pero si el valor supera 1 gr/l en sangre, la sanción asciende a $1.597.020 (2.000 UF), acompañado por la retención del vehículo y la quita de la licencia.