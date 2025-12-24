Crimen y Justicia

Desarticularon una banda que realizaba entraderas a jubilados en La Plata y compartían lo robado en redes sociales

Fueron detenidos cinco personas luego de ocho allanamientos. Habrían cometido al menos 13 hechos entre mayo y diciembre. Incluso, descubrieron que vigilaban los movimientos de las víctimas antes de asaltarlos

La Policía de la Provincia de Buenos Aires desbarató una banda de "entraderas" en La Plata (0221)

Una banda que realizaba robos, bajo la modalidad de entradera, fue desarticulada en La Plata tras un operativo policial que culminó con la detención de cinco personas y el secuestro de un arsenal, dinero y bienes sustraídos. Según precisaron las autoridades, operó durante todo 2025.

El caso se gestó luego de una seguidilla de denuncias que apuntaban a una serie de robos cometidos durante la madrugada en distintos barrios, lo que motivó el despliegue de tareas de inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad.

Los delincuentes ingresaban a los domicilios mientras los residentes dormían, los reducían y se apoderaban de dinero en efectivo y objetos de valor. El patrón de los hechos permitió establecer una línea investigativa y focalizar los recursos en la identificación de los sospechosos, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221.

A partir de un trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Policía Bonaerense, se desarrollaron tareas de análisis sobre comunicaciones telefónicas, redes sociales, registros fílmicos y entrecruzamiento de datos, lo que posibilitó individualizar a los integrantes de la banda y los domicilios donde ocultaban tanto las armas como los bienes robados.

La pesquisa derivó en la autorización judicial para realizar ocho allanamientos simultáneos, todos con resultado positivo. Durante los operativos fueron detenidos cinco hombres, cuyas edades oscilan entre 20 y 31 años, señalados como autores materiales de al menos 13 robos cometidos entre mayo y diciembre de 2025. Los procedimientos permitieron desmantelar los puntos de ocultamiento y recuperar parte de los objetos sustraídos.

Parte del dinero secuestrado en los ocho allanamientos realizados en La Plata (0221)

Entre los elementos incautados se encuentran una pistola 9 milímetros Pietro Beretta, una pistola Bersa perteneciente a la propia Policía Bonaerense con numeración suprimida, una carabina calibre .22 recortada, un revólver calibre .32, un pistolón calibre 16, cargadores y municiones de diversos calibres, incluyendo cartuchos de fusil FAL. El hallazgo de armas reglamentarias y municiones de guerra fue destacado por los investigadores como un factor agravante en la imputación de los acusados.

De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía, también se incautó una suma superior a los dos millones de pesos, además de 300 dólares y 100 euros en efectivo, junto a una máquina contadora de billetes. El dinero sería parte del botín obtenido en los múltiples asaltos.

La investigación permitió determinar que los integrantes de la banda no solo actuaban de manera violenta durante los robos, sino que también utilizaban tecnología para vigilar a las víctimas y planificar sus movimientos. Se secuestró un DVR de cámaras de seguridad, teléfonos celulares, pasamontañas, guantes y precintos plásticos, elementos que habrían sido utilizados para facilitar los asaltos y evitar ser identificados.

Entre los bienes recuperados figuran ocho motocicletas de distintas cilindradas, varias con pedido de secuestro activo y dominios apócrifos. También se recuperaron electrodomésticos de alto valor, como una heladera doble puerta y un televisor de 70 pulgadas, además de calzado, artefactos eléctricos y otros objetos.

La investigación arrojó que los integrantes de la banda exhibían armas de fuego y parte de los bienes obtenidos ilícitamente en redes sociales.

Los guantes utilizados por la banda para no dejar huellas durante las entraderas (0221)

De acuerdo con la información de la causa que instruye la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 y el Juzgado de Garantías N° 1, que avalaron los allanamientos y dispusieron que los detenidos permanezcan a disposición de la Justicia por los delitos de asociación ilícita y robos agravados reiterados.

Los cinco hombres permanecen detenidos y serán indagados en las próximas horas. La causa sigue en curso, y los investigadores no descartan que existan más personas vinculadas a la organización o nuevos hechos delictivos vinculados a la misma. El operativo fue considerado un avance significativo en la lucha contra las bandas dedicadas a las entraderas en la región.

