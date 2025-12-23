Crimen y Justicia

El comunicado que mandó el colegio Palermo Chico en 2024 sobre las denuncias contra Marcelo Porcel

Las autoridades de la institución informaron sobre la causa a los miembros de la comunidad educativa un mes después de las primeras acusaciones. El escrito que enviaron

Guardar
El comunicado que mandaron desde
El comunicado que mandaron desde Palermo Chico a la comunidad educativa a un mes de las denuncias contra Marcelo Porcel

Las autoridades del colegio Palermo Chico habían tomado conocimiento de las denuncias por abuso contra el empresario Marcelo Porcel a mediados de 2024, unas semanas después de que fueran realizadas. En ese entonces, desde la Dirección General de la emblemática institución porteña enviaron un comunicado a las madres y padres de la comunidad educativa para informarles acerca de la causa y de la intervención de la Justicia.

El escrito, al que accedió Infobae, data del 10 de agosto del año pasado, cuando los primeros alumnos -que a la vez son compañeros de clase del hijo de Porcel- denunciaron los episodios por los que ahora el abogado de las presuntas víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, pidió su detención.

En el texto, enviado por mail un mes después de las acusaciones, se lee: “Queremos informales que la semana pasada fuimos notificados acerca de una denuncia penal que familias del Colegio realizaron contra un padre, también de la comunidad. Dicho oficio judicial establece la prohibición de acercamiento y contacto de este padre con integrantes de las familias denunciantes”.

Marcelo Porcel, empresario denunciado por
Marcelo Porcel, empresario denunciado por abuso

Y continúa: “En la causa se investiga/o presunto/s hecho/s delictivo/s ocurrido/s fuera del ámbito escolar. No obstante, y de acuerdo con los protocolos vigentes, hemos dado intervención al Consejo de los Derechos del Niño y a las autoridades escolares de la Ciudad”.

Desde Palermo Chico también señalaron que apoderados de la institución se habían puesto a disposición de las autoridades encargadas llevar adelante la causa y remarcaron que habían tomado las medidas de seguridad correspondientes “en pos de velar por lo expresado en dicha notificación”.

“Les queremos hacer llegar nuestro absoluto compromiso en el cuidado de todos y cada uno de los estudiantes que acuden a nuestro Colegio, siendo esta nuestra principal prioridad siempre”, dice al final del comunicado.

Este concluye: “Según nos han informado, los detalles de la denuncia se encuentran bajo secreto de sumario. Es fundamental tener en cuenta que hay menores involucrados en esta situación y la justicia está llevando a cabo su investigación”.

El contenido del mail enviado a madres y padres del establecimiento va en línea con el que mandaron en los últimos días, cuando la causa tomó estado público. En este, con fecha de diciembre 2025, las autoridades informaron que la familia Porcel fue desvinculada de la institución.

El último comunicado que enviaron
El último comunicado que enviaron desde el colegio

“Nos dirigimos a ustedes con el objeto de reiterar las actuaciones realizadas por el Colegio frente a informaciones periodísticas recientemente publicadas, referidas a presuntos hechos que habrían involucrado a alumnos de esta institución y que habrían tenido lugar fuera del ámbito escolar”, indicaron desde la Dirección General, haciéndose eco de la repercusión del hecho.

Y anunciaron: “Queremos, asimismo, informar que la familia involucrada ya no forma parte de nuestra comunidad educativa. Desde nuestro Colegio, reafirmamos que el cuidado integral de nuestros alumnos constituye una prioridad institucional y agradecemos a las familias la confianza permanente depositada en la institución".

Porcel fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”. Según la causa, todo esto sucedió “de manera reiterada durante los años 2022 al 2024″ y sin poder precisar la cantidad de veces.

Como consecuencia, la Justicia le impuso una restricción de acercamiento de 300 metros a las víctimas, la cual lo inhabilitaba a estar presente tanto en el ingreso y egreso de los estudiantes al colegio como a, por ejemplo, actos escolares.

Allí, siempre según la causa, les proveía alcohol, organizaba juegos, apuestas online y desafíos en los que les ofrecía dinero como recompensa, “incitándolos a desnudarse completamente en la parte inferior de sus cuerpos, a fin de lograr observar sus partes íntimas”.

El expediente muestra que el imputado no ha impugnado ninguna de las pruebas aportadas por los padres, ni el carácter de querellante de los progenitores, ni la capacidad de los menores para declarar ni los informes periciales psicológicos y técnicos.

Temas Relacionados

Marcelo PorcelColegio Palermo ChicoÚltimas noticiasAbuso de menores

Últimas Noticias

La Justicia dictó la prisión preventiva para el ex abogado de Wanda Nara acusado de once estafas

El fallo contra Nicolás Payarola fue dictado tras una extensa investigación del fiscal Cosme Iribarren. La jueza Andrea Rodríguez Mentasty pidió que el acusado sea enviado a un penal bonaerense en 72 horas

La Justicia dictó la prisión

Imputaron por abuso al tío de Juan Pedro Aleart, el concejal y periodista rosarino que lo denunció en televisión

Se trata de Helvio Andrés Vila, quien fue acusado también por corrupción de menores. Está libre, pero tiene prohibido acercarse a lugares donde haya niños

Imputaron por abuso al tío

El empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico regresó al país sin dar aviso a la Justicia

Marcelo Porcel había pedido autorización para quedarse hasta el 5 de enero en Punta del Este, Uruguay. La irregularidad podría comprometer su libertad

El empresario acusado de abusar

Video: un motochorro le disparó en la cabeza y la bala solo le rozó el cráneo

Ocurrió en Lanús. La víctima recibió tres puntos de sutura en un hospital y fue dada de alta. Buscan al delincuente y a su cómplice

Video: un motochorro le disparó

Condenaron al ginecólogo de Burzaco acusado de abusar a sus pacientes

Diego Javier Clementi, director en el Centro Médico de la Mujer de esa localidad bonaerense, recibió 14 años de prisión que deberá cumplir con tobillera electrónica

Condenaron al ginecólogo de Burzaco
DEPORTES
El tenso intercambio entre Diego

El tenso intercambio entre Diego Díaz y Marcelo Moretti en plena crisis de San Lorenzo: “El club es el hazmerreír del fútbol argentino”

La propiedad de “ultra lujo” que adquirió Cristiano Ronaldo: sólo puede llegar en un barco privado o en hidroavión

Nuevo escándalo de Draymond Green en la NBA: tuvo una acalorada discusión con su entrenador y se fue al vestuario en medio del partido

El detrás de escena del festejo navideño del Dibu Martínez en Aston Villa

Conmoción en Alemania por la muerte del futbolista Sebastian Hertner tras caer de una aerosilla desde 70 metros en sus vacaciones

TELESHOW
Rulo Schijman habló de su

Rulo Schijman habló de su separación con Gabriela Sari: “Es muy doloroso”

Los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández llenaron de ternura la Navidad en Londres

La furia de Mauro Icardi contra el exabogado de Wanda Nara en pleno reencuentro con sus hijas: “Van a caer uno por uno”

Celeste Cid y Santiago Korovsky disfrutan de su amor en El Bolsón: libros, montañas y relax

Entre lágrimas, Yanina Latorre habló de su inminente salida de LAM: la reacción de Ángel de Brito

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania anunció el retiro de

Ucrania anunció el retiro de sus tropas de la ciudad de Siversk tras semanas de enfrentamientos con las fuerzas rusas

La comunidad cristiana de Gaza celebra una Navidad marcada por las pérdidas: “Nuestra alegría debe superar la amargura”

Detuvieron a Greta Thunberg en Londres durante una protesta propalestina

Tres hombres fueron condenados en el Reino Unido por planear un ataque armado contra judíos

Nochebuena y Navidad a oscuras en Cuba: los apagones no darán tregua en las fiestas