Cayó el líder de una banda que asaltaba comercios de San Martín y atemorizaba a las víctimas: los videos de los robos

Cayó el autor de múltiples robos en San Martín

En un operativo de alta precisión, la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró desarticular parte de una peligrosa organización delictiva que mantenía en vilo a los comerciantes del partido de San Martín.

Tras una exhaustiva investigación, las fuerzas de seguridad aprehendieron a quien es señalado como el autor material e ideológico de una serie de robos calificados perpetrados bajo una modalidad violenta y profesionalizada.

El detenido fue identificado como David G. Z., de 40 años. El procedimiento, que incluyó un allanamiento en su domicilio particular, permitió no solo la detención del sospechoso, sino también el secuestro de un arsenal de elementos probatorios que lo vinculan directamente con los asaltos.

El caso, que quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10, se inició a partir de una seguidilla de denuncias que compartían un mismo patrón: tres sujetos armados, gran velocidad en el despliegue y el uso de herramientas industriales para vulnerar cajas de seguridad.

Estos son algunos de los elementos incautados durante el allanamiento

Los efectivos policiales desplegaron tareas de inteligencia que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, así como testimonios clave de las víctimas. Gracias a estas labores, se logró individualizar a David G. Z. como la pieza central de la banda.

Al momento de la irrupción en su vivienda, la policía secuestró elementos que coinciden con los registrados en los videos de vigilancia: una motocicleta Zanella 110, cascos, guantes, pasamontañas y prendas de vestir utilizadas en los atracos, una amoladora circular (herramienta clave en sus asaltos), carteras, dinero en efectivo y equipos de telefonía celular.

Más elementos incautados durante el allanamiento

Hasta el momento, la justicia pudo acreditar la participación directa del aprehendido en al menos tres hechos de gravedad ocurridos durante el último mes.

Uno de ellos fue el asalto a una cafetería, ocurrido el sábado 20. El imputado, junto a dos cómplices, ingresó al establecimiento ubicado en calle 25 de Mayo. Mediante el uso de armas de fuego, amedrentaron tanto al personal como a los clientes, llevándose la recaudación del día y pertenencias personales de los presentes.

Así fue el asalto a la cafetería

Otro fue el atraco a una hamburguesería, que tuvo lugar el domingo 7. La banda atacó un local de comidas rápidas en Sarmiento 1942. Bajo la misma modalidad de intimidación armada, vaciaron la caja registradora en cuestión de minutos.

El tercero fue el intento de apertura de caja fuerte en Supermercado Día%, en la sucursal de calle Ayacucho 2472. Allí, David G. Z. y sus secuaces no se conformaron con la caja chica. Utilizaron una amoladora para intentar abrir la caja de seguridad del local, demostrando un nivel de logística y audacia superior al del delincuente común.

Así fue el asalto a la hamburguesería

La detención de David G. Z. es considerada un triunfo estratégico, ya que se lo identifica no solo como quien ejecutaba los robos, sino como el ideólogo que planificaba los objetivos y coordinaba la logística de escape.

Actualmente, el imputado permanece a disposición de la UFI 10 bajo los cargos de robo calificado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda. Mientras tanto, la policía bonaerense continúa con las tareas investigativas para dar con el paradero de los otros dos sujetos que participaron en los asaltos, quienes ya estarían identificados.