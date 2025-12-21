Crimen y Justicia

Detuvieron a un chileno por una entradera en Moreno a un empresario y a su pareja: tiene antecedentes desde hace 20 años

Actuó con varios cómplices que aún siguen prófugos. La Policía Bonaerense secuestró un auto, dinero en efectivo y cuatro celulares

Guardar
La DDI de Moreno secuestró celulares, dinero en efectivo y un auto

Dos jubilados sufrieron una salvaje entradera en su vivienda del partido de Moreno, y por el robo la Policía Bonaerense capturó a un ciudadano de nacionalidad chilena. El presunto autor del ataque tiene antecedentes que datan desde el 2005, con un amplio abanico de ilícitos en su haber, según pudo saber Infobae de fuentes del caso.

El robo ocurrió el 15 de diciembre en un domicilio de la calle Uruguay al 600, a cinco cuadras del corazón de la ciudad. El dueño de la vivienda, un empresario textil de 94 años, relató que junto a su esposa sufrieron la intrusión de varios ladrones que los intimidaron con armas de fuego y los golpearon en la cabeza.

De la casa del empresario los ladrones se llevaron dinero en efectivo, un celular y alhajas, según consta en la denuncia a la que tuvo acceso este medio.

En el caso tomó intervención la fiscal Solange Castelli, de la UFI N°7, quien ordenó medidas para impulsar la investigación. En primer lugar, la DDI de Moreno relevó las cámaras de seguridad de la zona.

Leopoldo Alberto Jara Araya, de
Leopoldo Alberto Jara Araya, de 58 años y nacionalidad chilena, detenido por la DDI de Moreno

A través de los registros fílmicos del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad, los investigadores establecieron que en el ilícito participaron dos vehículos, cuyas patentes en ese momento no se lograron individualizar correctamente dado que la entradera se produjo durante la noche.

La investigación continuó con el análisis de los registros de la Estación Troncal de Peaje del Acceso Oeste, ante la sospecha de que los vehículos podrían haber escapado en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Siguiendo las pistas que encontraron durante las primeras horas de investigación, el personal de la DDI de Moreno constató que uno de los coches usados en el robo era un Peugeot 308 blanco. Las cámaras lo ubicaron en dirección hacia el partido de La Matanza, en la zona oeste del conurbano.

Por su parte, la fiscal Castelli identificó que la señal del celular denunciado como robado por la víctima impactó en una antena del barrio Almafuerte de La Matanza. Es así que se desplegó un operativo en la zona para encontrar el Peugeot 308.

El dinero secuestrado al presunto
El dinero secuestrado al presunto delincuente

El personal de la Policía Bonaerense lo encontró en la esquina de las calles Padre Bachi y Entre Ríos. Luego de algunos minutos de vigilancia, un hombre subió al auto y empezó a manejar. Los uniformados lo interceptaron a pocos metros.

Allí fue donde capturaron a Leopoldo Alberto Jara Araya, de 58 años y de nacionalidad chilena. Llevaba consigo un millón de pesos y cuatro celulares, y todo quedó incautado por la Policía.

Dos décadas de antecedentes

El prontuario del presunto autor de la entradera es extenso. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, la primera causa que se le abrió en territorio argentino fue en mayo de 2005 por portación de elementos tipo “ganzúa”, utilizados para forzar cerraduras.

En 2007 lo imputaron en otros dos expedientes, por tenencia ilegal de armas -también en La Matanza- y por robo calificado en San Vicente, al sur del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En 2009, Jara Araya volvió a delinquir, esta vez en Oberá, Misiones, y enfrentó cargos nuevamente por robo calificado. En ese caso lo procesaron junto a su hermano menor. Por último, en 2017 lo capturaron una vez más por tenencia ilegal de armas.

En tanto, los investigadores aún buscan dar con quienes habrían sido los cómplices del ladrón chileno. Hubo más allanamientos en la zona de La Matanza que arrojaron resultados negativos.

También siguen bajo análisis las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Moreno, mediante las cuales buscan reconstruir los pasos de los delincuentes tras la entradera.

Temas Relacionados

RobosEntraderasMorenoInseguridadProvincia de Buenos Airesúltimas noticias

Últimas Noticias

Rescataron más de 200 especies en peligro de extinción que eran vendidas por redes sociales: un detenido

El operativo se llevó a cabo en La Matanza, donde se encontraron aves y otros animales, que eran ofrecidos a través de WhtasApp y Marketplace. La Fundación Temaiken actuó en el secuestro de las especies para su tratamiento y posterior liberación

Rescataron más de 200 especies

Siguen sin poder identificar dos perfiles de ADN del caso del asesino serial de Jujuy: le extendieron la preventiva

Matías Jurado permanece detenido en el penal de Gorriti acusado de cinco homicidios. Ahora, le ampliaron el arresto por cuatro meses más. Está aislado del resto de la población carcelaria

Siguen sin poder identificar dos

Tenía sexo en el auto con una mujer y le disparó a un hombre que se asomó por la ventanilla

Ocurrió en Mar del Plata. El herido debió ser trasladado al hospital zonal

Tenía sexo en el auto

Horror en San Luis: mataron a una mujer y a su hija y detuvieron a los dos sospechosos en La Pampa

Los cuerpos de Vanesa Zanni y Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, de 13 años, fueron hallados en la vivienda ubicada en un barrio de Villa Mercedes. Ambas fueron apuñaladas

Horror en San Luis: mataron

El video del salvaje intento de robo a una policía de la Ciudad en San Cristóbal: el ladrón le disparó, pero la bala dio en el suelo

El delincuente habría intentado arrebatarle la pistola reglamentaria. Aunque la agente no resultó herida, debieron asistirla. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad

El video del salvaje intento
DEPORTES
Franco Colapinto jugó al pádel

Franco Colapinto jugó al pádel con Carlos Tevez y tomó una drástica decisión durante sus vacaciones

Control, apilada y toque sutil: el golazo de Mauro Icardi con el que batió un récord histórico en el Galatasaray

Pierre Gasly dio detalles de su tensa relación en la F1 con Esteban Ocon tras ser amigos en la infancia: “Todo se vino abajo”

Franco Colapinto reveló una promesa que ilusionó a los hinchas de Boca Juniors

Alarma en la selección argentina por Nico González: el momento en que se retiró lesionado del partido de Atlético de Madrid

TELESHOW
El mensaje de amor de

El mensaje de amor de la China Suárez a Mauro Icardi por un récord en el Galatasaray: “Tu felicidad es la mía”

Sofía Pachano celebró su baby shower con un taller de bordado: diseños originales, tortas y amigas

El vestido que eligió Juana Viale para el comienzo del verano: amarillo, corto y con un moño en el bretel

Moria Casán celebró el cumpleaños 83 de Pato Galmarini con un brindis familiar lleno de cariño

La inesperada reacción de Luisana Lopilato al look de Antonela Roccuzzo que enloqueció a los fans

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio está ganando la

Marco Rubio está ganando la era Trump

Starmer y Trump dialogaron sobre los esfuerzos para alcanzar un “final justo y duradero” de la guerra en Ucrania

El CNE de Honduras reanudó el escrutinio especial de actas y mantiene la incertidumbre sobre el resultado presidencial

Guerra en Sudán: un ataque con un dron dejó al menos diez muertos en Darfur

Isaac Herzog alertó sobre el incremento del antisemitismo en el mundo: “Es una emergencia global”